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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В Тюменской области родились 9 детей с шестью пальцами

В Тюменской области родились 9 малышей с шестью пальцами

2 января 2024, 13:19
Фото: 1MI

В Тюменской области родились 9 детей с шестью пальцами

В Тюменской области в минувшем году на свет появились 9 малышей с полидактилией — лишними пальцами. В 2022 году случаев рождения детей с таким заболеванием было шесть.
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Дети

Как пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области, полидактилия может быть как изолированным пороком, так и симптомом какого-либо генетического синдрома. В частности, синдрома Патау — трисомии 13-й хромосомы, пишет 72.RU.

К полидактилии могут привести мутации в каких-либо генах и воздействие вредных факторов в период беременности.

Ранее «Наш Город» писал, что 2023 году в Тюменской области родились шесть детей с нарушением формирования пола — патологией, при которой наружные и внутренние половые органы не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу.

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