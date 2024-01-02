В Тюменской области родились 9 малышей с шестью пальцами

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Как пояснили в департаменте здравоохранения Тюменской области, полидактилия может быть как изолированным пороком, так и симптомом какого-либо генетического синдрома. В частности, синдрома Патау — трисомии 13-й хромосомы, пишет 72.RU.
К полидактилии могут привести мутации в каких-либо генах и воздействие вредных факторов в период беременности.
Ранее «Наш Город» писал, что 2023 году в Тюменской области родились шесть детей с нарушением формирования пола — патологией, при которой наружные и внутренние половые органы не соответствуют ни женскому, ни мужскому полу.