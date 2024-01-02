В Тюмени сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

В четверг, 4 января, существенно потеплеет — утром столбики термометров покажут -18…-24, к полудню поднимутся до -13…-11.В темное время суток температура воздуха составит -14…-10. В течение дня ожидаются осадки в виде снега. Аналогичная погода сохранится и в пятницу — снег и -10…-15 днем до -17…-21 в ночные часы.