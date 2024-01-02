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Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Тюмени сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

В Тюмени сегодня ночью ударят 30-градусные морозы

2 января 2024, 12:28
Фото: 1MI
В Тюмени сегодня ночью резко похолодает — в областной столице ударят 30-градусные морозы. По прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до -30…-31.

Морозная погода сохранится на протяжении всего дня среды, 3 января. Утром и днем температура воздуха составит -28…-31, в вечерние часы ожидается -29….-30. День пройдет при переменной облачности, во второй половине дня вероятен небольшой снег.

В четверг, 4 января, существенно потеплеет — утром столбики термометров покажут -18…-24, к полудню поднимутся до -13…-11.В темное время суток температура воздуха составит -14…-10. В течение дня ожидаются осадки в виде снега. Аналогичная погода сохранится и в пятницу — снег и -10…-15 днем до -17…-21 в ночные часы.

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