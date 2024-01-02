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Published Сегодня, 04:40

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Updated Сегодня, 04:42

Тюменцам рассказали, как уберечь себя от инфекций на новогодних каникулах

Тобольский врач-инфекционист рассказала, как избежать вирусов на новогодних каникулах

2 января 2024, 04:40
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как уберечь себя от инфекций на новогодних каникулах

На праздничных каникулах не стоит забывать о своем здоровье. Врач-инфекционист ОБ №3 Тобольска Людмила Герасимова рассказала, какие профилактические меры помогут избежать вирусов.

В первую очередь, напоминает специалист, необходимо регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептическими средствами. Также стоит придерживаться рекомендаций по прививкам.

Герасимова советует избегать близких контактов с больными людьми и укреплять иммунитет: заниматься спортом, ограничить потребление вредной еды и позаботиться о режиме сна.

Она добавила, что несмотря на отсутствие пандемии, такие средства защиты как маски и перчатки не теряют своей актуальности в период распространения вирусов и инфекций.

Ранее «Наш город» писал, что в новогоднюю ночь за медицинской помощью в ОКБ №2 обратились более 500 тюменцев. В основном, поступали люди с травмами и жалобами на ЖКТ.

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#Общество#Врачи#Инфекция#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Советы специалистов#Здоровье#Вирусы#Любовь Селезнева
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