Тобольский врач-инфекционист рассказала, как избежать вирусов на новогодних каникулах

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
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Updated Сегодня, 04:42
В первую очередь, напоминает специалист, необходимо регулярно мыть руки с мылом и пользоваться антисептическими средствами. Также стоит придерживаться рекомендаций по прививкам.
Герасимова советует избегать близких контактов с больными людьми и укреплять иммунитет: заниматься спортом, ограничить потребление вредной еды и позаботиться о режиме сна.
Она добавила, что несмотря на отсутствие пандемии, такие средства защиты как маски и перчатки не теряют своей актуальности в период распространения вирусов и инфекций.
Ранее «Наш город» писал, что в новогоднюю ночь за медицинской помощью в ОКБ №2 обратились более 500 тюменцев. В основном, поступали люди с травмами и жалобами на ЖКТ.