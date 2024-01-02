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Прогноз погоды в Тюменской области на 2 января

Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюменской области 2 января

2 января 2024, 02:19
Фото: 1MI

Прогноз погоды в Тюменской области на 2 января

В Тюменской области сегодня ожидаются небольшой снег и ветер 5-10 м/с. В дневные часы столбики термометров покажут -20-26 градусов, вечером же -24-28.

В Тюмени сегодня, 2 января, ожидается облачная с прояснениями погода, днем пройдет небольшой снег. Утром прогнозируются -23-24 градуса, днем -24, вечером -26-27. Ветер 6-10 м/с.

В Тобольске погода также будет облачной и с прояснениями, утром ожидается небольшой снег. В утреннее время температура воздуха составит -25-26 градусов, в дневное -24, в вечернее -25-27. Ветер 5-6 м/с.

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В Ялуторовске сегодня будет облачно и с прояснениями, днем пройдет небольшой снег. Утром ожидаются -23-24 градуса, днем -24-26, вечером -27-28. Ветер 6-9 м/с.

В Ишиме погода будет тоже облачной и с прояснениями, утром пройдет снег. В утреннее время прогнозируются -10-16 градусов, в дневное -20-22, в вечернее -24-25. Ветер 7-8 м/с.

В Заводоуковске сегодня утром и днем будет пасмурно, вечером — облачно, с прояснениями. Утром ожидаются -22-24 градуса, днем -24-25, вечером -26-27. Ветер 6-9 м/с.

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