Синоптики рассказали, какой будет погода в Тюменской области 2 января

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
В Тюмени сегодня, 2 января, ожидается облачная с прояснениями погода, днем пройдет небольшой снег. Утром прогнозируются -23-24 градуса, днем -24, вечером -26-27. Ветер 6-10 м/с.
В Тобольске погода также будет облачной и с прояснениями, утром ожидается небольшой снег. В утреннее время температура воздуха составит -25-26 градусов, в дневное -24, в вечернее -25-27. Ветер 5-6 м/с.
В Ялуторовске сегодня будет облачно и с прояснениями, днем пройдет небольшой снег. Утром ожидаются -23-24 градуса, днем -24-26, вечером -27-28. Ветер 6-9 м/с.
В Ишиме погода будет тоже облачной и с прояснениями, утром пройдет снег. В утреннее время прогнозируются -10-16 градусов, в дневное -20-22, в вечернее -24-25. Ветер 7-8 м/с.
В Заводоуковске сегодня утром и днем будет пасмурно, вечером — облачно, с прояснениями. Утром ожидаются -22-24 градуса, днем -24-25, вечером -26-27. Ветер 6-9 м/с.