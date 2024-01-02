С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад

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В группах кратковременного пребывания детей (от 3 до 5 часов в день) с двухразовым питанием стоимость платы выросла с 1200 до 1400 рублей, в группах полного дня с пятиразовым питанием стоимость увеличена с 3000 до 3500 руб.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с января этого года прекратил работу детский сад № 110. Решение о приостановке деятельности дошкольного учреждения принято в целях безопасности = в здании обнаружены трещины.