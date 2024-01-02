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Published Сегодня, 08:58

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Плата за детский сад в Тюмени выросла на 500 рублей

С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад

2 января 2024, 08:58
Фото: 1MI

Плата за детский сад в Тюмени выросла на 500 рублей

В Тюмени утвержден размер платы за детский сад на 2024 год. Согласно документу, опубликованному на сайте администрации города, с января этого года плата за детский сад будет увеличена на 200-500 рублей.
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Дети

В группах кратковременного пребывания детей (от 3 до 5 часов в день) с двухразовым питанием стоимость платы выросла с 1200 до 1400 рублей, в группах полного дня с пятиразовым питанием стоимость увеличена с 3000 до 3500 руб.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с января этого года прекратил работу детский сад № 110. Решение о приостановке деятельности дошкольного учреждения принято в целях безопасности = в здании обнаружены трещины.

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