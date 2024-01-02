Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Также требуется более около двух тысяч водителей, более 300 трактористов. Для подсобных и разнорабочих открыты около 1 тысячи вакансий. 9,6 тысяч вакансий остаются свободными в отраслях образование, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.
Всего по данным на 28 декабря 2023 года в Тюменской области открыты 20,8 тысяч вакансий. Численность безработных составляет 2,2 тысячи человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средний размер предлагаемой работодателями заработной платы увеличился за год с 59,9 тысяч до 65 тысяч рублей. Увеличение составило 9%.