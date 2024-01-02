Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области

Также требуется более около двух тысяч водителей, более 300 трактористов. Для подсобных и разнорабочих открыты около 1 тысячи вакансий. 9,6 тысяч вакансий остаются свободными в отраслях образование, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.