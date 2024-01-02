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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:33

Updated Сегодня, 09:33

В Тюменской области назвали самые востребованные специальности

Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области

2 января 2024, 09:31
Фото: 1MI

В Тюменской области назвали самые востребованные специальности

В него вошли строители, водители, трактористы, разнорабочие. По информации департамента труда и занятости населения, в строительной отрасли заявлено более трех тысяч вакансий.

Также требуется более около двух тысяч водителей, более 300 трактористов. Для подсобных и разнорабочих открыты около 1 тысячи вакансий. 9,6 тысяч вакансий остаются свободными в отраслях образование, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение.

Всего по данным на 28 декабря 2023 года в Тюменской области открыты 20,8 тысяч вакансий. Численность безработных составляет 2,2 тысячи человек.

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