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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Назван самый «возрастной» город Тюменской области

Названы самые «возрастные» и «молодые» города Тюменской области

2 января 2024, 11:53
Фото: 1MI

Назван самый «возрастной» город Тюменской области

Тюмень возглавила список городов юга региона, где проживает большая часть жителей в возрасте от 65 лет. В областной столице, по данным Тюменьстата, живут более 121 тысячи пенсионеров.

В Тобольске количество пожилых людей превышает 13,9 тысяч человек, в Ишиме — более 10,9 тысяч человек, в Ялуторовске и Заводоуковске проживают 6,9 тысяч и 4,6 тысяч пенсионеров соответственно.

При этом, по словам руководителя Тюменьстата Ларисы Сараевой, средний возраст жителей Тюмени составляет 38,1 год. По области показатель среднего возраста составляет 38,8 лет, пишет 72.RU.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Пенсионеры#Тюменьстат#Пенсионный возраст
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