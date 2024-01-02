Названы самые «возрастные» и «молодые» города Тюменской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Тобольске количество пожилых людей превышает 13,9 тысяч человек, в Ишиме — более 10,9 тысяч человек, в Ялуторовске и Заводоуковске проживают 6,9 тысяч и 4,6 тысяч пенсионеров соответственно.
При этом, по словам руководителя Тюменьстата Ларисы Сараевой, средний возраст жителей Тюмени составляет 38,1 год. По области показатель среднего возраста составляет 38,8 лет, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в России, в том числе в Тюменской области, в этом году были проиндексированы на 7,5% страховые пенсии неработающих пенсионеров. Повышение коснулось более 384 тысяч человек.