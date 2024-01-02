25-летнюю тюменку, пропавшую накануне Нового года, нашли мертвой

Накануне вечером тело тюменки было обнаружено во дворе дома в ЖК «Олимпия». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже информацию подтвердили волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень» и представители Следственного комитета по Тюменской области.