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В Тюмени найдена мертвой девушка, пропавшая накануне Нового года

25-летнюю тюменку, пропавшую накануне Нового года, нашли мертвой

2 января 2024, 08:30
Фото: Поисковый отряд «Белая Сова-Тюмень»

В Тюмени найдена мертвой девушка, пропавшая накануне Нового года

В Тюмени прекращены поиски 25-летней Анастасии Могилевской, пропавшей накануне Нового года. Они продолжались с 29 декабря.
Фото: ЧС Тюмень

Накануне вечером тело тюменки было обнаружено во дворе дома в ЖК «Олимпия». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже информацию подтвердили волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень» и представители Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Проводится процессуальная проверка и ряд экспертиз.

Напомним, Анастасия Могилевская пропала 29 декабря. Тюменка около двух часов ночи ушла из дома по улице Полевая и после этого перестала выходить на связь с родными и близкими.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже более месяца ведутся поиски пропавшей Юлии Кузнецовой. Местонахождение тюменки остается неизвестным с 29 декабря.

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