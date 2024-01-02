25-летнюю тюменку, пропавшую накануне Нового года, нашли мертвой

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Накануне вечером тело тюменки было обнаружено во дворе дома в ЖК «Олимпия». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Позже информацию подтвердили волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень» и представители Следственного комитета по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшей трагедии. Проводится процессуальная проверка и ряд экспертиз.
Напомним, Анастасия Могилевская пропала 29 декабря. Тюменка около двух часов ночи ушла из дома по улице Полевая и после этого перестала выходить на связь с родными и близкими.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области уже более месяца ведутся поиски пропавшей Юлии Кузнецовой. Местонахождение тюменки остается неизвестным с 29 декабря.