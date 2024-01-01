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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

В Тюменской области при пожаре частного дома погиб человек

В Тюменской области при пожаре частного дома погиб человек

1 января 2024, 04:03
Фото: 1MI
В пятом часу утра 1 января в селе Готопутово Сорокинского района сгорел дом на улице Зеленая. При пожаре погиб человек, сообщает пресс-служба управления МЧС Тюменской области.
Видео: МЧС Тюменской области/телеграм

На момент прибытия пожарных к месту ЧП, наблюдалось открытое горение строения. Пожар, площадью 80 квадратных метров, был ликвидирован в короткие сроки.

«К сожалению, в ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительным данным причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — пояснили в ведомстве.
Фото: МЧС Тюменской области/телеграм

В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и 6 сотрудников МЧС.

Днем ранее сгорел частный дом в Тюмени. Во время работ по ликвидации огня, было обнаружено тело человека.

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