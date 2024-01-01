В Тюменской области при пожаре частного дома погиб человек

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
На момент прибытия пожарных к месту ЧП, наблюдалось открытое горение строения. Пожар, площадью 80 квадратных метров, был ликвидирован в короткие сроки.
«К сожалению, в ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего мужчины. По предварительным данным причиной пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — пояснили в ведомстве.
В тушении пожара были задействованы три единицы спецтехники и 6 сотрудников МЧС.
Днем ранее сгорел частный дом в Тюмени. Во время работ по ликвидации огня, было обнаружено тело человека.