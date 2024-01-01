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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:44

Первым в 2024 году в Тюмени родился мальчик

Первым в 2024 году в Тюмени родился мальчик

1 января 2024, 08:42
Фото: 1MI
В первый день 2024 года в Тюмени родился мальчик. Новорожденного приняли в городском роддоме №3. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Новогодняя ночь подарила родителям настоящее чудо. 52 см и 3100 граммов — такой малыш первым родился в Тюмени в новом 2024-м году. Он появился на свет в роддоме №3. Счастья и здоровья мальчику и его маме с папой!», — написал глава региона.

Родители мальчика — Ксения и Сергей — решили назвать ребенка Всеволодом.

Ранее стало известно, что течение 2023 года на территории Тюменской области родились шесть детей, пол которых не определен. Избавиться от генетической мутации малышам поможет только операция.

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#Общество#Ирина Швецова#Новорожденные#Моор
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