Первым в 2024 году в Тюмени родился мальчик

Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
«Новогодняя ночь подарила родителям настоящее чудо. 52 см и 3100 граммов — такой малыш первым родился в Тюмени в новом 2024-м году. Он появился на свет в роддоме №3. Счастья и здоровья мальчику и его маме с папой!», — написал глава региона.
Родители мальчика — Ксения и Сергей — решили назвать ребенка Всеволодом.
Ранее стало известно, что течение 2023 года на территории Тюменской области родились шесть детей, пол которых не определен. Избавиться от генетической мутации малышам поможет только операция.