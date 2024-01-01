«Ничего не пропадёт!»: тюменцам рассказали, как спасти «прошлогодние» салаты

Также салат можно использовать, как начинку для сэндвича или шаурмы. В первом варианте вам необходимо добавить второй ломтик хлеба сверху и блюдо будет готово, такой способ поможет вдвое эффективнее убрать лишнюю влагу из застоявшегося салата. Во втором варианте, если вы решили готовить шаурму, салат нужно завернуть в лаваш и слегка поджарить. А если вы не желаете жареного, то можно скрутить салат в лаваш и у вас получится сбалансированный по вкусу овощной ролл.