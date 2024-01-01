«Ничего не пропадёт!»: тюменцам рассказали, как спасти «прошлогодние» салаты

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Порою в январские праздники вовсе ничего не хочется делать, а потому освежить «прошлогодние» салаты можно простым кулинарным трюком — добавив туда лимонный сок! Он вновь раскроет вкусы составляющих вашего салата и придаст ему пикантную кислинку. Также можно смешать его с половиной чайной ложки апельсинового или мандаринового сока, чтобы добавить сладковатый праздничный привкус.
Также можно разнообразить вкус привычного блюда, добавив в него новый соус, в майонез или привычную для вас основу можно добавить любимых специй или зелени и тогда даже классическое оливье заиграет новыми красками.
Разнообразить «уставший» салат можно и с помощью сухариков, которые впитают лишнюю жидкость и придадут блюду приятный хруст. Также вместо сухариков можно использовать чипсы, но они быстрее размокают, хотя и обладают своим букетом специй.
Также домохозяйки порою смешивают разные салаты между собой для того, чтобы создать новый и уникальный. Для того, чтобы этот эксперимент оказался вкусным, главное лишь не переборщить с соусом и смешивать салаты ингредиенты в которых «не спорят» друг с другом.
Также из любого салата можно сделать бутерброды. Для этого вам понадобиться свежий хлеб! Для более изысканного вкуса ломтик хлеб можно обжарить с двух сторон или положить в тостер, что превратит базовый бутерброд в изысканную брускетту.
Также салат можно использовать, как начинку для сэндвича или шаурмы. В первом варианте вам необходимо добавить второй ломтик хлеба сверху и блюдо будет готово, такой способ поможет вдвое эффективнее убрать лишнюю влагу из застоявшегося салата. Во втором варианте, если вы решили готовить шаурму, салат нужно завернуть в лаваш и слегка поджарить. А если вы не желаете жареного, то можно скрутить салат в лаваш и у вас получится сбалансированный по вкусу овощной ролл.
Также салат можно выложить на чипсы, которые продаются в тубе и имеют одинаковую форму. Такая закуска отлично подойдет для просмотра фильма!
Если у вас имеется чуть больше времени и энтузиазма для готовки, то вы можете попробовать приготовить пиццу! Не секрет, что сыр и томатная паста творят чудеса, а потому их стоит взять на вооружение.
Раскатайте тесто и поверхность смажьте небольшим слоем томатной пасты. Для начинки пиццы сгодится практически любой салат, главное постараться убрать из него лишнюю влагу. После того, как вы покрыли тесто начинкой, отправляйте пиццу запекаться и натрите сыр. Как только блюдо будет готово, посыпьте его тертым сыром и оставьте на несколько минут в выключенной духовке, так сыр расплавится, но не сгорит.
Также можно приготовить более быстрый вариант пиццы для которого схема приготовления будет очень схожей. Обжарьте тесто на сковороде с одной стороны и переверните, на поджаренную часть выложите салат и сразу можете посыпать его сыром, после чего около 10 минут готовьте ленивую пиццу под крышкой и подавайте к столу!
В этой вариации нам на помощь вновь придет томатная паста и сыр. Заветревшийся салат можно выложить на противень или в форму для запекания, после чего можно добавить слой мелко нарезанного мяса или курицы и отправить блюдо в духовку. За 3 минут до готовности рекомендуется посыпать запеканку тертым сыром и зеленью.
Но есть и более изысканная вариация. Для нее в салат предварительно нужно добавить свежий мелко нарезанный лук, картофельное пюре и сливки. Далее рецепт приготовления остается аналогичным. Но в этом случае блюдо получится более сытным и обретет более мягкую текстуру благодаря добавлению картофельного пюре.
Помните, что в вариациях с «прошлогодними» салатами всегда можно проявить свой кулинарный талант и смекалку. А потому дерзайте и создавайте из новогодних блюд новые шедевры!