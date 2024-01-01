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Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Морозы возвращаются: в Тюменской области 2 и 3 января резко похолодает

Морозы возвращаются: в Тюменской области 2 и 3 января резко похолодает

1 января 2024, 09:33
Фото: Midjourney
В Тюменской области 2 и 3 января ожидается резкое похолодание. О неблагоприятных погодных условиях предупредил Информационный центр правительства региона.

По прогнозу, днем 2 января, температура воздуха в Тюменской области может опуститься до -18С…-23С. 3 января столбик термометра покажет от -30С до -35С. Самый сильный мороз ударит в Уватском районе — здесь ожидается понижение температуры до -35С…- 40С.

Ранее врач скорой помощи рассказал «Нашему городу», как нужно правильно одеваться при минусовых морозах, и что делать, чтобы не получить обморожение или переохлаждение.

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#Общество#Ирина Швецова#Погодные условия
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