Морозы возвращаются: в Тюменской области 2 и 3 января резко похолодает

По прогнозу, днем 2 января, температура воздуха в Тюменской области может опуститься до -18С…-23С. 3 января столбик термометра покажет от -30С до -35С. Самый сильный мороз ударит в Уватском районе — здесь ожидается понижение температуры до -35С…- 40С.