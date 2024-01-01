Энергичный старт года: почти 700 тюменцев приняли участие в «Забеге обещаний»

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В этом году символичную дистанцию вместе с тюменцами пробежали гости из Москвы, Екатеринбурга, Югры и Ямала.
Цель забега — объединить людей разных возрастов и разного уровня спортивной подготовки. Профессионалы и опытные бегуны мотивируют новичков на здоровый образ жизни и физическую закалку.
Кроме того, участникам забега выдали специальные карточки, в которых они написали свои цели на год. Заполнил такую и глава города.
«Я пообещал, что в год 100-летия почетного гражданина Тюмени К. Я. Лагунова мы создадим общественное пространство, где будет отражено творчество нашего земляка и найдется место любимым многими с детства героям его произведений. Два предыдущих обещания, которые я давал во время забега в 2022 и 2023 годах, были исполнены. Уверен, что и с этой задачей мы справимся», — отметил Руслан Кухарук.
В конце декабря глава Тюмени взял на себя обязательства по исполнению новогодних желаний нескольких ребят. С «Елки желаний» Руслан Кухарук взял три открытки с письмами Деду Морозу и лично поздравил каждого написавшего ребенка.