Энергичный старт года: почти 700 тюменцев приняли участие в «Забеге обещаний»

Первого января на тюменской набережной прошел «Забег обещаний». Дистанцию в 2024 метра пробежали почти 700 человек. О мероприятии в своем телеграм-канале рассказал глава города Руслах Кухарук, который также принял участие в забеге.

Сюжет Руслан Кухарук