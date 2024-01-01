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Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:47

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Энергичный старт года: почти 700 тюменцев приняли участие в «Забеге обещаний»

Энергичный старт года: почти 700 тюменцев приняли участие в «Забеге обещаний»

1 января 2024, 14:44
Фото: 1MI
Первого января на тюменской набережной прошел «Забег обещаний». Дистанцию в 2024 метра пробежали почти 700 человек. О мероприятии в своем телеграм-канале рассказал глава города Руслах Кухарук, который также принял участие в забеге.
Видео: телеграм-канал Руслана Кухарука

В этом году символичную дистанцию вместе с тюменцами пробежали гости из Москвы, Екатеринбурга, Югры и Ямала.

Цель забега — объединить людей разных возрастов и разного уровня спортивной подготовки. Профессионалы и опытные бегуны мотивируют новичков на здоровый образ жизни и физическую закалку.

Фото: телеграм-канал Руслана Кухарука

Кроме того, участникам забега выдали специальные карточки, в которых они написали свои цели на год. Заполнил такую и глава города.

«Я пообещал, что в год 100-летия почетного гражданина Тюмени К. Я. Лагунова мы создадим общественное пространство, где будет отражено творчество нашего земляка и найдется место любимым многими с детства героям его произведений. Два предыдущих обещания, которые я давал во время забега в 2022 и 2023 годах, были исполнены. Уверен, что и с этой задачей мы справимся», — отметил Руслан Кухарук.

В конце декабря глава Тюмени взял на себя обязательства по исполнению новогодних желаний нескольких ребят. С «Елки желаний» Руслан Кухарук взял три открытки с письмами Деду Морозу и лично поздравил каждого написавшего ребенка.

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#Общество#Видео#Ирина Швецова#Руслан Кухарук#ЗОЖ#Забег#Спортивный забег
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