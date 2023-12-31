В Тюмени на пожаре в частном доме погиб человек

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
На момент прибытия спасателей огнем была полностью охвачена крыша жилого дома. Площадь пожара составила 105 квадратных метров.
Один человек погиб. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 17 человек, сообщили в МЧС. Там также поделились кадрами ликвидации пожара.
Ранее «Наш город» рассказывал о пожаре в селе Беркут Ялуторовского района. 46-летний погибший являлся хозяином сгоревшего деревянного дома. Его тело обнаружили уже после полной ликвидации огня. Проверку по факту ЧП проведут следователи.