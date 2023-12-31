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Posted Сегодня, 12:22

Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В Тюмени на пожаре в частном доме погиб человек

В Тюмени на пожаре в частном доме погиб человек

31 декабря 2023, 12:22
Фото: МЧС России по Тюменской области
ЧП произошло накануне ночью на улице Гвардейской. В МЧС сообщение о пожаре в частном жилом доме поступило около 23 часов.

На момент прибытия спасателей огнем была полностью охвачена крыша жилого дома. Площадь пожара составила 105 квадратных метров.

Один человек погиб. В тушении было задействовано 5 единиц техники и 17 человек, сообщили в МЧС. Там также поделились кадрами ликвидации пожара.

Видео: ГУ МЧС России по Тюменской области

Ранее «Наш город» рассказывал о пожаре в селе Беркут Ялуторовского района. 46-летний погибший являлся хозяином сгоревшего деревянного дома. Его тело обнаружили уже после полной ликвидации огня. Проверку по факту ЧП проведут следователи.

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