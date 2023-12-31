nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

ФК «Тюмень» проведет тренировочные сборы в Турции

Тюменские футболисты отправятся в Турцию почти на месяц

31 декабря 2023, 08:50
Фото: 1MI

ФК «Тюмень» проведет тренировочные сборы в Турции

Тюменские футболисты будут готовиться к продолжению сезона в Турции. Там ФК «Тюмень» планирует провести два тренировочных сбора. Предварительно, в них примет участие основной состав команды.

Сборы запланированы на периоды с 26 января по 10 февраля и с 15 февраля по 1 марта. Спортсмены будут не только тренироваться, но и сыграют контрольные матчи.

Перед выездными сборами проведут домашние. Они начнутся сразу после новогодних праздников. Из отпуска, ранее сообщал главный тренер клуба Игорь Меньщиков, команда выйдет 8 января. За две недели «домашних» сборов футболисты пройдут медобследование, потренируются на базе стадиона «Геолог», футбольного манежа «Лидер» и дорожках экопарка «Затюменский».

— В датах возможна корректировка, так как до сих пор неизвестен день первого официального матча команды после возобновления сезона. Гостевая игра против «Химок» состоится в промежутке между 1 и 4 марта, — сообщили представители ФК «Тюмень» в социальных сетях.

Напомним, футбольный клуб играет в Первой лиге. В отпуск спортсмены ушли на четвертом месте в турнирной таблице.

Ранее «Наш город» рассказывал об очень скромных, по словам скандального эксперта Григоряна, зарплатах в футбольном клубе. Как он оценил игру наших спортсменов можно почитать здесь.

Читайте также:
Скандальный футбольный эксперт Григорян оценил зарплаты в ФК «Тюмень»На матче ФК «Тюмень» — «Сокол» одного из игроков увезли на скорой в больницуТюменский футболист погиб на СВО
#Тюмень#Турция#Тренировка#Футбол#Стадион Геолог#Спортивные сборы#Футболисты#Инна Доровская
Подпишитесь
«Подводим итоги!»: каким был 2023 год для жителей Тюменской области
Сегодня, 01:00
«Добрые истории»: ТОП самых хороших событий в Тюмени в 2023 году
Сегодня, 01:08
Тест «Привет, 2024!»: знаете ли вы как нужно встречать год Дракона?
29 декабря, 07:48
Потери года: список известных тюменцев, которых не стало в 2023 году
Вчера, 07:44
«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024
Вчера, 01:30
Чтобы не было мучительно больно: методы борьбы с похмельем
Сегодня, 02:05