Тюменские футболисты отправятся в Турцию почти на месяц

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Сборы запланированы на периоды с 26 января по 10 февраля и с 15 февраля по 1 марта. Спортсмены будут не только тренироваться, но и сыграют контрольные матчи.
Перед выездными сборами проведут домашние. Они начнутся сразу после новогодних праздников. Из отпуска, ранее сообщал главный тренер клуба Игорь Меньщиков, команда выйдет 8 января. За две недели «домашних» сборов футболисты пройдут медобследование, потренируются на базе стадиона «Геолог», футбольного манежа «Лидер» и дорожках экопарка «Затюменский».
— В датах возможна корректировка, так как до сих пор неизвестен день первого официального матча команды после возобновления сезона. Гостевая игра против «Химок» состоится в промежутке между 1 и 4 марта, — сообщили представители ФК «Тюмень» в социальных сетях.
Напомним, футбольный клуб играет в Первой лиге. В отпуск спортсмены ушли на четвертом месте в турнирной таблице.
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