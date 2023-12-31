Четыре тюменские семьи выиграли призы во всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Подарки получили жительницы региона Евгения Гапеева, Наиля Печеркина, Алена Жук и Надежда Абдуллина, сообщает информационный центр Правительства Тюменской области. Все они приняли участие в дистанционном этапе конкурса. Он продлится до 15 января 2024 года.
Конкурс объединяет семьи. Среди заданий — совместные добрые дела, занятия спортом, изучение истории семьи. Сейчас участникам доступно и новое задание — «Рецепт Жуковых» — от семьи известного исполнителя.
По итогам дистанционного этапа весной следующего года станут известны имена полуфиналистов — они пройдут по округам. А летом 2024-го состоится финал конкурса. Победители смогут получить до 5 млн рублей на улучшение жилищных условий или отправиться в семейное путешествие по нашей стране.
Ранее «Наш город» сообщал, что участниками конкурса стали около 60 тысяч семей. Об этом рассказал первый заместитель главы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. А старт проекту дал президент Российской Федерации 1 сентября во время открытого урока «Разговоры о важном».