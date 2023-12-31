Четыре тюменские семьи выиграли призы во всероссийском конкурсе

По итогам дистанционного этапа весной следующего года станут известны имена полуфиналистов — они пройдут по округам. А летом 2024-го состоится финал конкурса. Победители смогут получить до 5 млн рублей на улучшение жилищных условий или отправиться в семейное путешествие по нашей стране.