Больше сотни километров трассы под Тюменью перекрыли из-за плохой погоды

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Движение для всех транспортных средств ограничено в Уватском районе — с 310 по 542 километр автодороги, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск.
А на участке в Нефтеюганском районе — с 571 по 698 километр — проехать совсем не удастся только грузовым автомобилям. Легковые пока могут передвигаться там — но только в составе организованной колонны, в сопровождении сотрудников ГИБДД.
Автоинспекторы также сообщают, что на этом участке автодороги уже образовался затор. И просят автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения погодных условий. Сейчас они совсем не располагают к подобным перемещениям — на трассе образовались гололед и снежные накаты, снегопад продолжается.
Ранее «Наш город» сообщал, что 1 января не порадует тюменцев хорошей погодой. На юге региона ожидают сильные порывы ветра и осадки.