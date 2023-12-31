Больше сотни километров трассы под Тюменью перекрыли из-за плохой погоды

Автоинспекторы также сообщают, что на этом участке автодороги уже образовался затор. И просят автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения погодных условий. Сейчас они совсем не располагают к подобным перемещениям — на трассе образовались гололед и снежные накаты, снегопад продолжается.