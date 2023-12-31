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Больше сотни километров трассы под Тюменью перекрыли из-за плохой погоды

Больше сотни километров трассы под Тюменью перекрыли из-за плохой погоды

31 декабря 2023, 10:50
Фото: 1MI
Кажется, некоторые тюменцы встретят Новый год в дороге. На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск из-за плохой погода ограничили движение. Там уже образовалась большая пробка.

Движение для всех транспортных средств ограничено в Уватском районе — с 310 по 542 километр автодороги, соединяющей Тюмень и Ханты-Мансийск.

А на участке в Нефтеюганском районе — с 571 по 698 километр — проехать совсем не удастся только грузовым автомобилям. Легковые пока могут передвигаться там — но только в составе организованной колонны, в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Автоинспекторы также сообщают, что на этом участке автодороги уже образовался затор. И просят автомобилистов воздержаться от поездок на дальние расстояния до улучшения погодных условий. Сейчас они совсем не располагают к подобным перемещениям — на трассе образовались гололед и снежные накаты, снегопад продолжается.

Ранее «Наш город» сообщал, что 1 января не порадует тюменцев хорошей погодой. На юге региона ожидают сильные порывы ветра и осадки.

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#Тюмень#ГИБДД#Трасса#Погода#Ветер#Гололед#Снегопад#Ханты-Мансийск#Осадки#Автомобиль#Пробка#Инна Доровская
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