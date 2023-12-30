В ДТП на «трассе смерти» погиб водитель Lada

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу движения, где врезался в Toyota. В результате аварии 42-летний водитель Lada скончался. 60-летний водитель Toyota и его супруга с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.
В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в ДТП в большегрузом на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе погибли 3-летний ребенок и 36-летний водитель Hyundai Getz. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу движения.