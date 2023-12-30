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В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель Lada

В ДТП на «трассе смерти» погиб водитель Lada

30 декабря 2023, 04:09
Фото: ГИБДД

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб водитель Lada

Трагедия произошла в субботу в первом часу ночи на 279-м километре федеральной автодороги в Тобольском районе Тюменской области. Столкнулись Toyota и Lada.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу движения, где врезался в Toyota. В результате аварии 42-летний водитель Lada скончался. 60-летний водитель Toyota и его супруга с тяжелыми травмами были доставлены в больницу.

Фото: ГИБДД

В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в ДТП в большегрузом на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе погибли 3-летний ребенок и 36-летний водитель Hyundai Getz. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу движения.

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