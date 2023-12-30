Сколько зарабатывают тюменские чиновники?

Тюменские чиновники зарабатывают от 60 до 92 тысяч рублей в месяц

Росстат опубликовал данные о средней заработной плате муниципальных и гражданских служащих за 2022 год. Заработок тюменских чиновников в 2022 году составил от 60 до 92 тысяч рублей.