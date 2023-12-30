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Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 05:37

Updated Сегодня, 05:37

Тюменские чиновники зарабатывают от 60 до 92 тысяч рублей в месяц

Сколько зарабатывают тюменские чиновники?

30 декабря 2023, 04:50
Фото: 1MI

Тюменские чиновники зарабатывают от 60 до 92 тысяч рублей в месяц

Росстат опубликовал данные о средней заработной плате муниципальных и гражданских служащих за 2022 год. Заработок тюменских чиновников в 2022 году составил от 60 до 92 тысяч рублей.

В целом по России, по итогам 2022 года средняя зарплата муниципальных и гражданских служащих достигла 92 тысяч рублей, доходы федеральных чиновников увеличились до 70 тысяч 574 рублей. Рост уровня зарплат составил 9,4%.

«В среднем по всем уровням и ветвям власти зарплата гражданских служащих примерно равна средней по экономике в России — 72,9 тысячи рублей. Темпы роста заработной платы у гражданских служащих ниже — 9,4%, тогда как у других работников — 13,4%», — указано в отчете Росстата.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 января 2024 года начнет действовать новый закон о занятости населения. Согласно нововведениям, теперь на максимальную выплату пособия по безработице смогут рассчитывать самозанятые и бизнесмены.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Заработная плата#Новости тюмени#Росстат
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