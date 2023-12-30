Еще одна смертельная авария: в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб ребенок

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
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Updated Сегодня, 10:41
По предварительным данным, водитель Volvo не учел дорожно-метеорологические условия, дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате резкого торможения его вынесло на встречную полосу движения, под колеса грузовика.
В аварии погиб 6-летний пассажир Volvo, сообщили в ГИБДД Югры. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу ночью на 279-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием Toyota и Lada. В аварии погиб водитель отечественного автомобиля.