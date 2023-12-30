nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:41

Updated Сегодня, 10:41

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 6-летний ребенок

Еще одна смертельная авария: в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб ребенок

30 декабря 2023, 10:37
Фото: 1MI

В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 6-летний ребенок

Трагедия произошла в канун Нового года на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. На 596-м километре автодороги в десятом часу утра столкнулись большегруз МАЗ и автомобиль Volvo.
Сюжет
Дети

По предварительным данным, водитель Volvo не учел дорожно-метеорологические условия, дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате резкого торможения его вынесло на встречную полосу движения, под колеса грузовика.

В аварии погиб 6-летний пассажир Volvo, сообщили в ГИБДД Югры. Причины и обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу ночью на 279-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с участием Toyota и Lada. В аварии погиб водитель отечественного автомобиля.

Читайте также:
В Тюмени заметили десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер»Тюменская таксистка рассказала, можно ли заработать в новогоднюю ночьРейс Utair из Нового Уренгоя в Тюмень задержан на 5 часов из-за штормового ветра
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Тюмень — Ханты-Мансийск#Гибель на дороге
Подпишитесь
Теперь официально. Администрация Тюмени утвердила проект застройки Зареки
Сегодня, 05:49
«Кровь, насилие и кружочки в телеграмм»: 5 жутких тюменских уголовных дел 2023 года
Сегодня, 01:00
Тест «Привет, 2024!»: знаете ли вы как нужно встречать год Дракона?
Вчера, 07:48
Потери года: список известных тюменцев, которых не стало в 2023 году
Сегодня, 07:44
«В новый год с обезболом»: публикуем график магнитных бурь на январь 2024
Сегодня, 01:30
Арбитражи декабря: сговор с птицефабрикой, битва за ресторан и застройщик-банкрот
Вчера, 09:31