Жителей Тюменской области предупредили о сильных снегопадах и ветре до 22 м/с

Канун Нового года в Тюменской области пройдет во власти неблагоприятных погодных условий. На регион 30 декабря обрушатся обильные снегопады, а порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы.

Пик непогоды, по прогнозам, придется на ночное время. «По данным Тюменского ЦГМС 30 декабря в северных районах Тюменской области в ночные часы местами сильный снег, ветер 9-14 м/с, в ночные часы порывы 17-22 м/с, метель. Днем местами порывы ветра до 15-18 м/с», — предупредили в МЧС региона. Жителей Тюменской области в период опасных погодных явлений просят быть внимательнее к своей безопасности: не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями. Также водителям, выезжая на трассы, нужно учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию. Читайте также: «При Собянине такого бардака не было»: Тюмень завалило снегом На Тюменскую область обрушатся метель и штормовой ветер В Тюменской области объявили штормовое предупреждение