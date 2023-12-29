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Жителей Тюменской области предупредили о сильных снегопадах и ветре до 22 м/с

Жителей Тюменской области предупредили о сильных снегопадах и ветре до 22 м/с

29 декабря 2023, 10:08
Фото: 1MI
Канун Нового года в Тюменской области пройдет во власти неблагоприятных погодных условий. На регион 30 декабря обрушатся обильные снегопады, а порывы ветра могут достигать 17-22 метров в секунду. На дорогах возможны снежные заносы.

Пик непогоды, по прогнозам, придется на ночное время.

«По данным Тюменского ЦГМС 30 декабря в северных районах Тюменской области в ночные часы местами сильный снег, ветер 9-14 м/с, в ночные часы порывы 17-22 м/с, метель. Днем местами порывы ветра до 15-18 м/с», — предупредили в МЧС региона.

Жителей Тюменской области в период опасных погодных явлений просят быть внимательнее к своей безопасности: не стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Также водителям, выезжая на трассы, нужно учитывать погодные условия, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.

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