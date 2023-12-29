В Тюменской области уволилась директор департамента культуры Тобольска

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Об этом стало известно сегодня, 29 декабря, пишет «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Анастасия Ионина 29 декабря работала последний день. О дальнейшем трудоустройстве чиновницы мэрии неизвестно», — пояснили в мэрии Тобольска.
Неделей ранее Анастасии Иониной пришлось объясняться из-за ЧП в подведомственном ей учреждении. Во время новогоднего утренника для детей с ОВЗ в тобольском ДК «Синтез» один из мальчиков пробрался на техэтаж и провалился сквозь пол помещения, рухнув буквально под ноги гостям мероприятия.