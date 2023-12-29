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Updated Сегодня, 16:20

В Тюменской области уволилась директор департамента культуры Тобольска

В Тюменской области уволилась директор департамента культуры Тобольска

29 декабря 2023, 16:18
Фото: 1MI
Директор департамента культуры и туризму Тобольска Анастасия Ионина объявила о своем уходе с занимаемой должности.
Анастасия ИонинаАнастасия Ионина
Анастасия Ионина
Фото: администрация Тобольска/ВКонтакте

Об этом стало известно сегодня, 29 декабря, пишет «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Анастасия Ионина 29 декабря работала последний день. О дальнейшем трудоустройстве чиновницы мэрии неизвестно», — пояснили в мэрии Тобольска.

Неделей ранее Анастасии Иониной пришлось объясняться из-за ЧП в подведомственном ей учреждении. Во время новогоднего утренника для детей с ОВЗ в тобольском ДК «Синтез» один из мальчиков пробрался на техэтаж и провалился сквозь пол помещения, рухнув буквально под ноги гостям мероприятия.

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