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За неделю в Тюменской области выросла стоимость яиц

В Тюменской области цены на яйца продолжили расти

29 декабря 2023, 02:15
Фото: 1MI

За неделю в Тюменской области выросла стоимость яиц

Всего за неделю продукт подорожал на 1,5%. Аналитики Росстата рассказали, где продаются самые дешевые яйца.

За период с 19 по 25 декабря десяток яиц подорожал в среднем до 120.46 рубля. Неделей ранее упаковка стоила 119.09 рубля.

Уточняется, что в Тюмени цены стабильно держатся на одном уровне: на протяжении двух недель средняя стоимость яиц составляла 119.79 рубля. Самая низкая цена на яйца — в Тобольске, там их средняя цена составила 118.27 рубля.

Дороже всех этот продукт обходится жителям Ишима, там десяток стоит в среднем 125.76 рубля.

Ранее «Наш город» писал об «индексе сельди под шубой». Стоимость салата выросла на 1,2%.

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