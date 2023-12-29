В Тюменской области рыболовы — браконьеры добыли 5 тысяч особей осетра и стерляди

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
«По версии следствия, обвиняемые в период 2017–2023 годов, используя моторную лодку и плавные рыболовные сети, на реке Иртыш в Тобольском районе занимались незаконным выловом краснокнижной рыбы — стерляди и осетра сибирского. Таким образом они добыли свыше 5 тысяч особей этих видов рыб. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила 91 млн рублей», — пояснили в ведомстве.
Выловленную рыбу тоболяки планировали продать. Теперь их обвиняют в двух уголовных делах — за незаконную добычу охраняемой государством рыбы в особо крупном размере и хранение продовольственных товаров без маркировки.