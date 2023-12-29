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В Тюменской области рыболовы — браконьеры добыли 5 тысяч особей осетра и стерляди

В Тюменской области рыболовы — браконьеры добыли 5 тысяч особей осетра и стерляди

29 декабря 2023, 09:47
Фото: 1MI
В Тобольском районе ожидают суда по обвинению в незаконной добыче краснокнижной рыбы две женщины и мужчина. Своим браконьерством они причинили ущерб государству на 91 млн рублей. Об этом сегодня, 29 декабря, рассказали в прокуратуре Тюменской области.
Фото: прокуратура Тюменской области
«По версии следствия, обвиняемые в период 2017–2023 годов, используя моторную лодку и плавные рыболовные сети, на реке Иртыш в Тобольском районе занимались незаконным выловом краснокнижной рыбы — стерляди и осетра сибирского. Таким образом они добыли свыше 5 тысяч особей этих видов рыб. Общая сумма причиненного государству ущерба превысила 91 млн рублей», — пояснили в ведомстве.

Выловленную рыбу тоболяки планировали продать. Теперь их обвиняют в двух уголовных делах — за незаконную добычу охраняемой государством рыбы в особо крупном размере и хранение продовольственных товаров без маркировки.

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#Общество#Ирина Швецова#Браконьеры#Рыболовы
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