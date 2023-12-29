В Тюмени начали строить первый арендный дом

Дом переменной этажности будет состоять из двух секций, объединенных одноэтажным помещением общественного назначения. Проектом предусмотрен закрытый двор и огороженная парковка. В доме будут располагаться 226 квартир с современным ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Решение бытовых вопросов будет заниматься администратор. Также жители смогут заказывать дополнительные услуги: например, уборку квартиры.