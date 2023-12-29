В Тюмени начали строить первый арендный дом

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Как пояснил заместитель губернатора региона, директор областного департамента имущественных отношений Андрей Киселев, договор аренды с застройщиком был заключен в сентябре 2023 года. Он будет действовать в течение 4,5 лет.
Строительство арендного дома в областной столице получило статус масштабного инвестиционного проекта. Это позволило выделить застройщику «Звезда» участок площадью более 1 га на улице Береговой на льготных условиях — без конкурса.
«Реализация подобного проекта в областной столице является важный шаг в развитии цивилизованного рынка арендного жилья на Урале», — подчеркнул Киселев.
Дом переменной этажности будет состоять из двух секций, объединенных одноэтажным помещением общественного назначения. Проектом предусмотрен закрытый двор и огороженная парковка. В доме будут располагаться 226 квартир с современным ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Решение бытовых вопросов будет заниматься администратор. Также жители смогут заказывать дополнительные услуги: например, уборку квартиры.
Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на четвертый квартал 2025 года.
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