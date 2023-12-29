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Наряды ГИБДД вышли на дежурство на тюменские трассы

В предновогодние дни на тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД

29 декабря 2023, 07:01
Фото: 1MI

Наряды ГИБДД вышли на дежурство на тюменские трассы

Автоинспекторы несут службу в Тобольском и Уватском районах, а также на опасных участках трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

В ГИБДД Тюменской области предупреждают автомобилистов об ухудшении погодных условий. Из-за снегопада видимость достаточно слабая, поэтому с водителями проводятся разъяснительные беседы о важности выбора безопасной скорости движения.

Сегодня, 29 декабря, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный ветер, метель и гололед, а порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.

Ранее «Наш город» рассказал, какие автомобили привлекают тюменских угонщиков. С начала года в области угнали более 100 автомобилей.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Тюменцы#Трасса#ДПС#Погода#Любовь Селезнева
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