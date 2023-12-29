В предновогодние дни на тюменских трассах дежурят наряды ГИБДД

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
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В ГИБДД Тюменской области предупреждают автомобилистов об ухудшении погодных условий. Из-за снегопада видимость достаточно слабая, поэтому с водителями проводятся разъяснительные беседы о важности выбора безопасной скорости движения.
Сегодня, 29 декабря, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильный ветер, метель и гололед, а порывы ветра могут достигать 18-23 метров в секунду.
Ранее «Наш город» рассказал, какие автомобили привлекают тюменских угонщиков. С начала года в области угнали более 100 автомобилей.