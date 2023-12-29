В канун Нового года жители Тюмени не могут забрать свои заказы с Wildberries

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Об этом рассказала читательница «Нашего города». По ее словам, в пункте выдачи на 50 Лет октября — огромные очереди. Людей так много, что они вынуждены стоять на улице. А на возмущенных покупателей, которые требуют отдать их посылки, хозяйка пункта, грозилась вызывать полицию.
«50 лет октября, 57 Б, корпус 1, „Вайлдберис“ вторые сутки не выдает посылки», — написала в редакцию тюменка.
Ее слова подтверждают отзывы других клиентов, которые они оставляют в «Дубль гисе»:
«Открылись в середине дня, промурыжили час всех, в итоге, сказали уходить, а то вызовут полицию. Народ просто хочет получить новогодние подарки! На складе ВБ просто ужас, ничего найти не могут, ничего не выдают, сказали сегодня за ночь разберутся и завтра откроются и все выдадут. Но не верится уже, конечно. Хозяйка пвз сказала, что работать не кому и вообще продает пвз».