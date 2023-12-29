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Posted Сегодня, 15:06

Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В канун Нового года жители Тюмени не могут забрать свои заказы с Wildberries

В канун Нового года жители Тюмени не могут забрать свои заказы с Wildberries

29 декабря 2023, 15:06
Фото: 1MI
Многие жители Тюмени заказали новогодние подарки на маркетплейсах. Вот только получить их своевременно смогли не все. Настоящий коллапс из-за предпраздничного ажиотажа возник на одном из пунктов Wildberries — горожане не могут забрать свои заказы по нескольку дней.
Фото: nashgorod.ru

Об этом рассказала читательница «Нашего города». По ее словам, в пункте выдачи на 50 Лет октября — огромные очереди. Людей так много, что они вынуждены стоять на улице. А на возмущенных покупателей, которые требуют отдать их посылки, хозяйка пункта, грозилась вызывать полицию.

«50 лет октября, 57 Б, корпус 1, „Вайлдберис“ вторые сутки не выдает посылки», — написала в редакцию тюменка.
Фото: nashgorod.ru

Ее слова подтверждают отзывы других клиентов, которые они оставляют в «Дубль гисе»:

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени
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