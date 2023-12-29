В канун Нового года жители Тюмени не могут забрать свои заказы с Wildberries

Об этом рассказала читательница «Нашего города». По ее словам, в пункте выдачи на 50 Лет октября — огромные очереди. Людей так много, что они вынуждены стоять на улице. А на возмущенных покупателей, которые требуют отдать их посылки, хозяйка пункта, грозилась вызывать полицию.