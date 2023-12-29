В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и ребенок

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Предварительно установлено, что 53-летний водитель большегруза выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с иномаркой.
В результате аварии погибли 36-летний водитель легкового авто и 3-летний ребенок. Женщина, также находившаяся в салоне, получила травмы.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Наш город» сообщал, что этой ночью на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик насмерть сбил девушку. Тюменка шла посреди дороги.