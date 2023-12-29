В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и ребенок

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с большегрузом

Трагедия произошла сегодня утром на 717 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. УМВД России по ХМАО — Югре сообщает о столкновении большегруза МАЗ и легкового автомобиля Hyundai Getz.