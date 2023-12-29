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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с большегрузом

В ДТП с большегрузом на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погибли мужчина и ребенок

29 декабря 2023, 08:30
Фото: Midjourney

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария с большегрузом

Трагедия произошла сегодня утром на 717 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе. УМВД России по ХМАО — Югре сообщает о столкновении большегруза МАЗ и легкового автомобиля Hyundai Getz.
Фото: Полиция Югры / Телеграм

Предварительно установлено, что 53-летний водитель большегруза выехал на встречную полосу, из-за чего столкнулся с иномаркой.

В результате аварии погибли 36-летний водитель легкового авто и 3-летний ребенок. Женщина, также находившаяся в салоне, получила травмы.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Наш город» сообщал, что этой ночью на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск грузовик насмерть сбил девушку. Тюменка шла посреди дороги.

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