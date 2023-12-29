В 2023 году всероссийский конкурс «Знай наших» увеличил перечень номинаций

«В этом году мы сохранили пять основных номинаций, но добавили новые направления и расширили партнерскую сеть, тем самым создав еще несколько полей, на которых можно проводить конкурс. Будут и новые крутые призы для победителей. Например, запуск программы обучения брендов по линии креативных индустрий и другие интересные форматы», — перечислил новые инициативы директор специальных проектов АСИ Михаил Хомич. Он пообещал, что правила участия в конкурсе останутся прозрачными и демократичными, и призвал всех, кто подходит под критерии, присоединиться к конкурсу.