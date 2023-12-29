В 2023 году всероссийский конкурс «Знай наших» увеличил перечень номинаций

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Инициатива проведения конкурса принадлежит главе государства Владимиру Путину, организаторами стали Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.
В конкурсе пять ведущих номинаций: «Продовольственные товары», «Потребительские товары», «Информационные технологии», «Высокие технологии» и «Креативные индустрии», а также 18 отраслевых. Новинками стали «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт», «Алкогольная продукция». Как сообщает ria.ru, поддержать конкурс и его аудиторию в этом сезоне решили такие популярные среди россиян бренды, как «Союзмультфильм», VK Cloud, Simple, Novikov Group, Zаспорт и прочие. Они учредили спецпризы для победителей.
Согласно условиям, компании, которые подадут заявку до середины января, смогут побороться за победу в одной из ведущих номинаций, при этом у них есть возможность выиграть специальные награды от партнеров конкурса. Стоит отметить, что организаторы также решили поощрить регионы, активно помогающие развиваться местным брендам.
«В этом году мы сохранили пять основных номинаций, но добавили новые направления и расширили партнерскую сеть, тем самым создав еще несколько полей, на которых можно проводить конкурс. Будут и новые крутые призы для победителей. Например, запуск программы обучения брендов по линии креативных индустрий и другие интересные форматы», — перечислил новые инициативы директор специальных проектов АСИ Михаил Хомич. Он пообещал, что правила участия в конкурсе останутся прозрачными и демократичными, и призвал всех, кто подходит под критерии, присоединиться к конкурсу.
Для участия в состязании приглашаются представители малого и среднего предпринимательства, компании которых отличаются устойчивыми темпами роста и высокой степенью локализации производства (30% и более) в родном регионе. Эксперты конкурса также будут обращать внимание на наличие у кандидатов социальных проектов. Самые достойные бренды получат помощь в продвижении на крупнейших маркетплейсах, в торговых сетях и ведущих медиа.
Прием заявок будет проводиться на крауд-платформе до 15 января. Победителей выберут в последних числах февраля, проанализировав консолидированную экспертную оценку жюри, сформированного из представителей партнеров конкурса, субъектов РФ и Агентства стратегических инициатив (АСИ).