Тюменцы помогли своему соседу — узнику концлагеря погасить крупный долг за ЖКУ

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Как оказалось, тюменец в детстве прошел концлагерь, а теперь живет в квартире сына, который и задолжал УК, пишет «Ура.ру» со слов одной из жительниц многоэтажки.
«26 декабря мы узнали, что у нашего соседа Владимира Фомича за неуплату отключили электричество. Он пожилой человек, бывший узник концлагеря, еще и сломал недавно ногу, ходит на костылях. Оказалось, долг за квартиру перед управляющей компанией составляет почти 34 тысячи рублей. Мы с соседями решили помочь и собрали сумму, оплатили счет», — пояснила женщина.
Также она отметила, что Владимир Фомич Апон — довольно известный человек в городе. Его, как очевидца событий Великой Отечественной войны, прошедшего в раннем возрасте концлагерь, часто приглашают на различные патриотичные мероприятия.
Редакции удалось выяснить, что от электроснабжения квартиру сына пенсионера отключила УК «Престиж и К». Перед этим организация несколько раз предупреждала собственника о необходимости погасить долги, но он этого не сделал.
На сегодня проблема со светом в квартире, где проживает пенсионер, благодаря соседям, решена. Но может возникнуть другая — за сыном, как собственником жилья, числится еще большая задолженность за другой ресурс — всего около 50 тысяч рублей. Жители дома надеются, что мужчина все оплатит и его отцу больше не придется сталкиваться с подобными ситуациями.
Напомним, в следующем году с июля месяца в Тюменской области вырастут все тарифы на ЖКУ. Рост стоимости коммуналки коснется всех районов региона.