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Тюменцы помогли своему соседу — узнику концлагеря погасить крупный долг за ЖКУ

Тюменцы помогли своему соседу — узнику концлагеря погасить крупный долг за ЖКУ

29 декабря 2023, 15:51
Фото: Midjourney
Жители дома №148/корп.3 по улице Широтная в Тюмени оплатили за своего соседа — пенсионера 34-тысячный долг за коммуналку. Также они помогли вернуть в квартиру мужчины электричество, которое ему отключили перед новогодними праздниками.

Как оказалось, тюменец в детстве прошел концлагерь, а теперь живет в квартире сына, который и задолжал УК, пишет «Ура.ру» со слов одной из жительниц многоэтажки.

«26 декабря мы узнали, что у нашего соседа Владимира Фомича за неуплату отключили электричество. Он пожилой человек, бывший узник концлагеря, еще и сломал недавно ногу, ходит на костылях. Оказалось, долг за квартиру перед управляющей компанией составляет почти 34 тысячи рублей. Мы с соседями решили помочь и собрали сумму, оплатили счет», — пояснила женщина.

Также она отметила, что Владимир Фомич Апон — довольно известный человек в городе. Его, как очевидца событий Великой Отечественной войны, прошедшего в раннем возрасте концлагерь, часто приглашают на различные патриотичные мероприятия.

Редакции удалось выяснить, что от электроснабжения квартиру сына пенсионера отключила УК «Престиж и К». Перед этим организация несколько раз предупреждала собственника о необходимости погасить долги, но он этого не сделал.

На сегодня проблема со светом в квартире, где проживает пенсионер, благодаря соседям, решена. Но может возникнуть другая — за сыном, как собственником жилья, числится еще большая задолженность за другой ресурс — всего около 50 тысяч рублей. Жители дома надеются, что мужчина все оплатит и его отцу больше не придется сталкиваться с подобными ситуациями.

Напомним, в следующем году с июля месяца в Тюменской области вырастут все тарифы на ЖКУ. Рост стоимости коммуналки коснется всех районов региона.

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#Общество#Ирина Швецова#Долг#Долги
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