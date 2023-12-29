Тюменцы помогли своему соседу — узнику концлагеря погасить крупный долг за ЖКУ

На сегодня проблема со светом в квартире, где проживает пенсионер, благодаря соседям, решена. Но может возникнуть другая — за сыном, как собственником жилья, числится еще большая задолженность за другой ресурс — всего около 50 тысяч рублей. Жители дома надеются, что мужчина все оплатит и его отцу больше не придется сталкиваться с подобными ситуациями.