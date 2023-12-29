Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечты юных тюменцев

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
«Для меня стало доброй традицией исполнять мечты детей — участников акции „Ёлка желаний“. Мне предстояло воплотить желания детей из нескольких семей. Сегодня я с удовольствием посетил их», — написал в своем телеграме Руслан Кухарук.
С нетерпением подарка от Деда Мороза ждали 11-летний Георгий и 9-летняя Ксения. Ребята мечтали о самокатах. Именно их и принес им домой глава города.
В многодетной семье Чемякиных, глава которой пришел недавно на побывку с СВО, малыши загадывали гаджеты и конструктор. Получив подарки, дети вручили мэру свой рисунок.
Ребята из семьи Ларионовых просили у Деда Мороза развивающую игрушку, игровую приставку и билет в аквапарк. В свою очередь они поздравили мэра новогодним стихотворением.
Руслан Кухарук призвал жителей Тюмени принять участие в акции «Елка желаний» и помочь юным горожанам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществить их мечты.
Днем ранее в роли Деда Мороза выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он снял с «Елки желания» три открытки.