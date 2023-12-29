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Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечты юных тюменцев

Руслан Кухарук принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечты юных тюменцев

29 декабря 2023, 12:37
Фото: 1MI
Глава Тюмени Руслан Кухарук исполнил новогодние мечты нескольких юных горожан, которые они оставили на «Елке желаний». Мэр лично посетил каждого из ребят, чьи открытки он снял, и вручил им подарки.
Фото: Руслан Кухарук/телеграм
«Для меня стало доброй традицией исполнять мечты детей — участников акции „Ёлка желаний“. Мне предстояло воплотить желания детей из нескольких семей. Сегодня я с удовольствием посетил их», — написал в своем телеграме Руслан Кухарук.

С нетерпением подарка от Деда Мороза ждали 11-летний Георгий и 9-летняя Ксения. Ребята мечтали о самокатах. Именно их и принес им домой глава города.

В многодетной семье Чемякиных, глава которой пришел недавно на побывку с СВО, малыши загадывали гаджеты и конструктор. Получив подарки, дети вручили мэру свой рисунок.

Ребята из семьи Ларионовых просили у Деда Мороза развивающую игрушку, игровую приставку и билет в аквапарк. В свою очередь они поздравили мэра новогодним стихотворением.

Руслан Кухарук призвал жителей Тюмени принять участие в акции «Елка желаний» и помочь юным горожанам из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществить их мечты.

Днем ранее в роли Деда Мороза выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Он снял с «Елки желания» три открытки.

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#Общество#Ирина Швецова#Руслан Кухарук
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