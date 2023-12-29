Республика Индия расширит свое присутствие на деловых площадках в РФ в 2024 году

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что сотрудничество России и Индии вышло на новый стратегический уровень. Об этом в том числе свидетельствует рост объема торговли между странами, который в этом году превысит 50 миллиардов долларов США, пишет 56orb.ru.
«Значительное развитие взаимоотношений фиксируется в нефтяной отрасли», — добавил Кобяков.
Также, по словам Кобякова, существенного прогресса страны достигли и в ходе обсуждения совместных планов, касающихся производства военной техники. Все это подтверждает направленность стран на дальнейшую совместную работу. В следующем году на конгрессно-выставочные мероприятия в Россию приедут делегации из Индии высокого уровня.
Напомним, что прошедший в марте 2023 года в Нью-Дели российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста», который состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума, посетили более 600 делегатов и экспертов.
Диалог продолжился на традиционном бизнес-диалоге «Россия — Индия», который прошел в рамках деловой программы Дня международной кооперации на Петербургском международном экономическом форуме. Также на полях ПМЭФ-2023 состоялся первый Российско-индийский деловой форум. Предприниматели Индии заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из РФ и проявляют большой интерес к новому Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет 5 — 8 июня 2024 года.
В декабре в Дели, Мумбаи и Бангалоре в ходе подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму 2024 года прошла серия мероприятий, посвященных перспективам развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте ПМЭФ. В работе выездных сессий приняли участие более 150 делегатов от ведущих компаний и СМИ Республики Индии.
А в конце декабря в Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог. На одной площадке собрались представители государственных и деловых кругов, послы, лидеры федеральных министерств, а также представители регионов РФ.