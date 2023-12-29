Республика Индия расширит свое присутствие на деловых площадках в РФ в 2024 году

Диалог продолжился на традиционном бизнес-диалоге «Россия — Индия», который прошел в рамках деловой программы Дня международной кооперации на Петербургском международном экономическом форуме. Также на полях ПМЭФ-2023 состоялся первый Российско-индийский деловой форум. Предприниматели Индии заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из РФ и проявляют большой интерес к новому Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет 5 — 8 июня 2024 года.