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Республика Индия расширит свое присутствие на деловых площадках в РФ в 2024 году

Республика Индия расширит свое присутствие на деловых площадках в РФ в 2024 году

29 декабря 2023, 15:30
На протяжении года представители государственной власти и бизнеса Индии активно участвовали в конгрессно-выставочных мероприятиях, которые организовал Фонд Росконгресс в России и Индии. В планах на следующий год — увеличить количество деловых визитов.

Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что сотрудничество России и Индии вышло на новый стратегический уровень. Об этом в том числе свидетельствует рост объема торговли между странами, который в этом году превысит 50 миллиардов долларов США, пишет 56orb.ru.

«Значительное развитие взаимоотношений фиксируется в нефтяной отрасли», — добавил Кобяков.

Также, по словам Кобякова, существенного прогресса страны достигли и в ходе обсуждения совместных планов, касающихся производства военной техники. Все это подтверждает направленность стран на дальнейшую совместную работу. В следующем году на конгрессно-выставочные мероприятия в Россию приедут делегации из Индии высокого уровня.

Напомним, что прошедший в марте 2023 года в Нью-Дели российско-индийский деловой форум «Сотрудничество во имя развития и роста», который состоялся в рамках Петербургского международного экономического форума, посетили более 600 делегатов и экспертов.

Диалог продолжился на традиционном бизнес-диалоге «Россия — Индия», который прошел в рамках деловой программы Дня международной кооперации на Петербургском международном экономическом форуме. Также на полях ПМЭФ-2023 состоялся первый Российско-индийский деловой форум. Предприниматели Индии заинтересованы в сотрудничестве с партнерами из РФ и проявляют большой интерес к новому Петербургскому международному экономическому форуму, который пройдет 5 — 8 июня 2024 года.

В декабре в Дели, Мумбаи и Бангалоре в ходе подготовки к Петербургскому международному экономическому форуму 2024 года прошла серия мероприятий, посвященных перспективам развития российско-индийских экономических и гуманитарно-партнерских отношений в контексте ПМЭФ. В работе выездных сессий приняли участие более 150 делегатов от ведущих компаний и СМИ Республики Индии.

А в конце декабря в Москве состоялся XIV Индийско-российский бизнес-диалог. На одной площадке собрались представители государственных и деловых кругов, послы, лидеры федеральных министерств, а также представители регионов РФ.

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