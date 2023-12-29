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Житель Тюмени победил в многомиллионной лотерее

Предновогоднее чудо: еще один тюменец стал победителем многомиллионной лотереи

29 декабря 2023, 05:22
Фото: 1MI

Житель Тюмени победил в многомиллионной лотерее

Уходящий 2023 год оказался удачным для тюменцев. В пресс-службе «Столото» сообщили, что еще один житель Тюменской области стал обладателем крупной суммы денег.

Тюменец обогатился за счет победы в лотерее «Рапидо». Сумма выигрыша составила 14 462 460 рублей. Имя победителя остается неизвестным.

В этом году многомиллионные призы выиграли сразу несколько жителей Тюменской области. Один человек выиграл 13.4 миллиона рублей, еще двое — по 5 миллионов.

Ранее «Наш город» рассказывал о жителе Тобольска, выигравшем в лотерее миллион рублей. Принес ему удачу билет, купленный на почте.

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