Предновогоднее чудо: еще один тюменец стал победителем многомиллионной лотереи

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Тюменец обогатился за счет победы в лотерее «Рапидо». Сумма выигрыша составила 14 462 460 рублей. Имя победителя остается неизвестным.
В этом году многомиллионные призы выиграли сразу несколько жителей Тюменской области. Один человек выиграл 13.4 миллиона рублей, еще двое — по 5 миллионов.
Ранее «Наш город» рассказывал о жителе Тобольска, выигравшем в лотерее миллион рублей. Принес ему удачу билет, купленный на почте.