Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
ООО «Премьермедиаинвест» (учредитель сетевого издания «Наш Город») готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных информационных материалов на Выборах Президента России 2024 года.
Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на сайте СМИ Сетевое издание «Наш город». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 74125, по адресу https://nashgorod.ru (далее — сайт).
|Вид материала
|Описание
|Цена за ед., руб. (без учета НДС)
|Новость
|Размещение готового информационного материала в разделе «Новости». Средний объем — 3000 символов (без пробелов). Фото от Заказчика. В блоке «Главное» без закрепления. До 2 ссылок. Без допуслуг.
|44000
|Спецпроект (статья, обзор, репортаж, карточки, интервью, тест, опрос)
|
Средний объем — 6000 символов (без учета пробелов). До 20 фото. Возможна вставка готового аудио-визуального произведения (посредством размещения ссылки на видео-хостинг).
Спецпроекты в редакционном формате или на тильде — в зависимости от инфоповода, объема, структуры и тематики.
|88000
|Вид материала
|Описание
|Цена за ед., руб (без учета НДС)
|Готовый пост в официальных аккаунтах СМИ в социальных сетях VK.com и Одноклассники
|Текст до 3000 знаков (без учета пробелов), фотографию, иллюстрацию предоставляет Заказчик. Допускается формат карусели (галереи), включающей до 5 картинок, выполненных в едином стиле. Комментарии скрыты.
|10000
|Готовый пост в официальном Телеграм-канале СМИ
|20000
|Вид услуги
|Описание
|Цена за ед., руб (без учета НДС)
|Автодоскролл
|Дополнительные показы новости в ленте в течение 1 суток в пределах 1000 дополнительных показов
|10000
|Закрепление анонса текстового материала на главной странице сайта на первом экране
|Место закрепления — «Анонс на главной», одна из позиций, с 3-ей по 5-ю.
|10000
|Редакционная переработка пресс-релиза до 3000 символов (не считая пробелы)
|Переработка текста редактором для достижения уникальности 40-50% с сохранением смысла и сюжетной линии
|6000
|Изготовление баннера
|Создание html5-баннера (до 5 слайдов, до 300 Kb) на основе текстовых и/или графических материалов заказчика
|5000
Минимальный пакет — 10 000 рублей. Возможен таргетинг (настройка показов на целевую аудиторию заданного пола, возраста, интересов). Файл, содержащий баннер, не должен превышать 300 Кб, HTML5 баннер должен быть создан согласно требованиям рекламного сервера Adfox.
|Вид баннера
|Описание
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Цена за 1000 показов, руб
(без учета НДС)
|Фулскрин на ПК-версии сайта
|Располагается по центру экрана ПК-версии сайта с затемнением фона. Размеры 900×600px, частота — 1 показ на 1 визит пользователя в сутки.
|2000
|Фулскрин на мобильной версии сайта
|Располагается по центру экрана мобильной версии сайта с затемнением фона. Размеры 320×480px, частота — 1 показ на 1 визит пользователя в сутки.
|2000
|Перетяжка перед первой статьей на ПК-версии сайта
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Сквозной баннер размещается «в шапке» сайта, перед первой статьей, показывается на всех страницах ПК-версии сайта.
Размер баннера: 100%х200px.
|500
|Перетяжка перед первой статьей на мобильной версии сайта
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Сквозной баннер размещается в заголовке (верхней части над содержимым) сайта, перед первой статьей, показывается на всех страницах мобильной сайта.
Размеры: динамический баннер HTML5 100%х200px / графический баннер: 100%х200px (максимальная ширина 360px).
|500
|Баннер 300×600 десктоп
|Сквозной баннер размещается в правой части сайта, напротив текста статьи в ПК-версии сайта. Баннер НЕ размещается на главной странице сайта.
|350
Условия размещения. Цены указаны в рублях без НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством. Предоплата — 100%. Услуги оказываются после подписания Договора о размещении агитационных информационных материалов.
Обращаться по электронной почте info@pmi.media.
Адрес редакции: 109044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14