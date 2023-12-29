На трассе в Тюменской области полностью перекрыли движение

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе с 310 по 542 километр с 13:00 закрыт для проезда.
Мера касается всех видов транспорта: как грузового, так и легкового. Автомобилистов просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрута и соблюдать правила дорожного движения.
На данный момент автоинспекторы дежурят в Уватском и Тобольском районах. С водителями проводятся профилактические беседы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Рождественскую ночь в Тюмени запустят четыре бесплатных маршрута. Рейсы будут действовать в ночь с 6 на 7 января.