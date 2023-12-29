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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

В Тюменской области перекрыли движение на федеральной трассе

На трассе в Тюменской области полностью перекрыли движение

29 декабря 2023, 08:05
Фото: 1MI

В Тюменской области перекрыли движение на федеральной трассе

Снегопад, накрывший регион, усложнил жизнь автомобилистам. В ГИБДД Тюменской области предупреждают об ограничении движения.

Участок трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе с 310 по 542 километр с 13:00 закрыт для проезда.

Мера касается всех видов транспорта: как грузового, так и легкового. Автомобилистов просят учитывать введенные ограничения при планировании маршрута и соблюдать правила дорожного движения.

На данный момент автоинспекторы дежурят в Уватском и Тобольском районах. С водителями проводятся профилактические беседы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Рождественскую ночь в Тюмени запустят четыре бесплатных маршрута. Рейсы будут действовать в ночь с 6 на 7 января.

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#Общество#Тюменская область#ГИБДД#Новости тюмени#Трасса#Погода#Федеральная трасса#Ограничение движения#Любовь Селезнева
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