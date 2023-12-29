На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сняли ранее введенные ограничения

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
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Сегодня, 29 декабря, с 13:00 движение на участке дороги с 310 по 542 км было полностью закрыто для движения всех видов транспорта. Возобновить путь автомобилистам разрешили примерно в 16:00.
Перед этим сотрудники ГИБДД Тюменской области сопроводили организованные колонны легковых автомобилей в обоих направлениях. В каждой колонне до 100 машин. После них по трассе пустили большегрузы.
Напомним, штормовое предупреждение действует в регионе уже второй день. Следующий — 30 декабря в Тюменской области, по прогнозу, будет таким же ветреным и снежным.