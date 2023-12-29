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На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сняли ранее введенные ограничения

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск сняли ранее введенные ограничения

29 декабря 2023, 11:40
Участок федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, проходящий через Уватский район, открыли для движения автотранспорта. Дорога была временно перекрыта из-за экстремального ветра и снегопада.

Сегодня, 29 декабря, с 13:00 движение на участке дороги с 310 по 542 км было полностью закрыто для движения всех видов транспорта. Возобновить путь автомобилистам разрешили примерно в 16:00.

Перед этим сотрудники ГИБДД Тюменской области сопроводили организованные колонны легковых автомобилей в обоих направлениях. В каждой колонне до 100 машин. После них по трассе пустили большегрузы.

Напомним, штормовое предупреждение действует в регионе уже второй день. Следующий — 30 декабря в Тюменской области, по прогнозу, будет таким же ветреным и снежным.

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