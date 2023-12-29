Модульбанк и MoneyRun запустили акцию в поддержку бегового сообщества

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Как сообщает gorod55.ru, зачастую банки становятся спонсорами спортивных активностей на различных уровнях, финансово поддерживают деятельность спортивных клубов и федераций спорта, помогают развивать в стране спортивную инфраструктуру и прививать гражданам стремление к здоровому образу жизни.
Кредитные организации могут предлагать клиентам участие в программах лояльности, дающих преимущества тем, кто занимается физической активностью или посещает спортивные мероприятия.
В качестве примера стоит рассмотреть партнерские взаимоотношения Модульбанка с компанией MoneyRun в целях популяризации бегового сообщества среди населения. В мобильном приложении MoneyRun пользователи могут обменивать преодоленные километры на денежные средства. Каждый участник повышает свой уровень после очередного проведенного забега, чтобы претендовать на более высокий курс обмена километров на рубли. Заработанные таким образом деньги выводятся на банковскую карту, чтобы беспрепятственно тратиться. Пока действие данной инициативы распространяется только на сотрудников Модульбанка, но в будущем к ней смогут присоединиться и клиенты кредитной организации. Глава правления банка Павел Семенов положительно оценил такое нововведение, заметив, что чем более спортивными станут сотрудники, тем активнее они смогут справляться с рутинными и творческими задачами по работе.
Развиваясь в последние годы как предпринимательский хаб, Модульбанк планирует популяризировать политику поддержания активности и соблюдения здорового образа жизни в рабочем коллективе, охватив большую часть бизнес-сообщества. Такая стратегия будет полезна работодателям, которые получат здоровые во всех смыслах кадры, и самим сотрудникам, которые станут максимально активными и получат от этого определенную выгоду.