Модульбанк и MoneyRun запустили акцию в поддержку бегового сообщества

В качестве примера стоит рассмотреть партнерские взаимоотношения Модульбанка с компанией MoneyRun в целях популяризации бегового сообщества среди населения. В мобильном приложении MoneyRun пользователи могут обменивать преодоленные километры на денежные средства. Каждый участник повышает свой уровень после очередного проведенного забега, чтобы претендовать на более высокий курс обмена километров на рубли. Заработанные таким образом деньги выводятся на банковскую карту, чтобы беспрепятственно тратиться. Пока действие данной инициативы распространяется только на сотрудников Модульбанка, но в будущем к ней смогут присоединиться и клиенты кредитной организации. Глава правления банка Павел Семенов положительно оценил такое нововведение, заметив, что чем более спортивными станут сотрудники, тем активнее они смогут справляться с рутинными и творческими задачами по работе.