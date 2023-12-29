Мэр Сочи Копайгородский: В городе отменили салюты, чтобы помочь бойцам СВО

Также по всему Сочи установлены фотозоны и тематические праздничные локации. По словам Копайгородского, во время новогодних каникул город и курорты посетят не менее 270 тысяч гостей. По его словам, горадминистрация подготовила для туристов и сочинцев насыщенную праздничную программу, включающую 250 мероприятий.