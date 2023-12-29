Мэр Сочи Копайгородский: В городе отменили салюты, чтобы помочь бойцам СВО

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В новогоднем оформлении Сочи акцент сделали на патриотизм, любовь к Сочи, укрепление семейных ценностей. На площади Флага, в самом центре города, установлена ель высотой 23,5 метра, которая украшена игрушками белого, золотого и бордового цветов. На этот раз по поручению мэра в таких цветах украсили весь город, передает mk.ru.
Также по всему Сочи установлены фотозоны и тематические праздничные локации. По словам Копайгородского, во время новогодних каникул город и курорты посетят не менее 270 тысяч гостей. По его словам, горадминистрация подготовила для туристов и сочинцев насыщенную праздничную программу, включающую 250 мероприятий.
На главной городской площади и в каждом районе работают праздничные ярмарки, а по городу открыты 22 елочных базара, рассказал глава Сочи. Также по его поручению и распоряжению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева в городе на новогодние праздники усилены меры безопасности.
Власти города также подготовили 13 тысяч новогодних подарков для детей из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов, а также детей мобилизованных и добровольцев СВО.