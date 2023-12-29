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Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Какие фильмы посмотреть тюменцам в новогодние каникулы? Рассказываем

Какие фильмы посмотреть тюменцам в новогодние каникулы? Рассказываем

29 декабря 2023, 07:21
Фото: Midjourney
2023 год выдался для российской киноиндустрии крайне плодотворным — на большие и малые экраны вышли сотни премьер, многие из которых точно останутся в истории и пригодятся для пересмотра в последующие годы. НашГород предлагает подборку отечественных фильмов для просмотра в праздники.

Российские студии и независимые режиссеры в уходящем году снимали комедии, драмы, триллеры — проекты в самых разных жанрах. Именно новогодние праздники — прекрасный повод, чтобы собраться семьей и оценить все, что не успели посмотреть за весь год. Предлагаем ТОП картин, которые точно стоит увидеть всем неравнодушным к отечественному кино.

«Чебурашка» (0+)

Новый фильм про советского персонажа, милашку Чебурашку, вышел в прокат в самом начале 2023 года и задержался в нем на долгие месяцы, а потом начал победное шествие по онлайн-кинотеатрам. Этот семейный фильм стал самой кассовой лентой за всю историю российского кино. А сюжет знаком всем с детства: непоседливый коричневый зверек Чебурашка внезапно появляется в маленьком городке и устраивает в нем полный переполох.

«Почка-2» (18+)

Продолжение сериала «Почка» с Любовью Аксеновой в роли беспринципной чиновницы Наташи Кустовой. История рассказывает, куда Мария Шульгина и Елизавета Тихонова заведут свою героиню, самую необычную женщину из всех вместе взятых российских сериалов. Наташа совершает подлости, живет в свое эгоистичное удовольствие, не заботится ни о ком, однако во втором сезоне ей подкинули испытание любовью, которое она проходит в своем фирменном стиле.

«Лада Голд» (18+)

Один из самых драйвовых сериалов сезона с Романом Евдокимовым и Эльдаром Калимулиным в главных ролях снят в необычной стилистике с использованием VHS-фильтров. Причем стилизованы только те сцены, которые посвящены девяностым и криминалу того времени. Бандитизм девяностых откликается и в наше время: потомки бандита и полицейского встречаются, чтобы вместе противостоять вышедшим из тюрьмы главарям группировок, уверенных, что у парней где-то спрятаны тонны золота.

«Жизнь по вызову-2» (18+) и «Жизнь по вызову. Док» (18+)

У российского сериала в уходящем году вышел не только второй сезон, но и документальный фильм, героинями которого стали девушки, чьи жизненные истории нашли отражение в сериале. «Жизнь по вызову» — это проект о мире эскорта и о том, какую цену вольно или невольно платят его действующие лица. При довольно простой драматургии сериал цепляет яркостью истории, и поэтому «Жизнь по вызову» — один из самых популярных сериалов российских онлайн-кинотеатров. Например, в стриминговом сервисе KION эта картина собрала наибольшее количество просмотров.

«Поехавшая» (16+)

Трогательная комедия с Ольгой Лерман снята по реальной истории Анны Смолиной, которая в 2017 году отправилась в велосипедное путешествие по России на полгода. Героиню Лерман тоже зовут Аня, она тонет в работе, чувствует себя не в своей тарелке, и измена парня совсем сбивает ее с толку. Настолько, что она бросает все дела, берет любимую таксу и отправляется на велике в долгую и опасную дорогу. Которая, впрочем, сулит ей и приятные сюрпризы.

«Отпуск в октябре» (16+) и «Снег, сестра и росомаха» (18+)

Роман Михайлов — режиссер, который ворвался в кино и каждый год выдает по несколько премьер, привлекает своими ладно скроенными историями. И «Отпуск в октябре», и «Снег, сестра и росомаха» — именно такие фильмы. С Михайловым успели поработать Федор Лавров, Мария Мацель, Кирилл Полухин, Евгений Ткачук и другие звезды.

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