Какие фильмы посмотреть тюменцам в новогодние каникулы? Рассказываем

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Российские студии и независимые режиссеры в уходящем году снимали комедии, драмы, триллеры — проекты в самых разных жанрах. Именно новогодние праздники — прекрасный повод, чтобы собраться семьей и оценить все, что не успели посмотреть за весь год. Предлагаем ТОП картин, которые точно стоит увидеть всем неравнодушным к отечественному кино.
Новый фильм про советского персонажа, милашку Чебурашку, вышел в прокат в самом начале 2023 года и задержался в нем на долгие месяцы, а потом начал победное шествие по онлайн-кинотеатрам. Этот семейный фильм стал самой кассовой лентой за всю историю российского кино. А сюжет знаком всем с детства: непоседливый коричневый зверек Чебурашка внезапно появляется в маленьком городке и устраивает в нем полный переполох.
Продолжение сериала «Почка» с Любовью Аксеновой в роли беспринципной чиновницы Наташи Кустовой. История рассказывает, куда Мария Шульгина и Елизавета Тихонова заведут свою героиню, самую необычную женщину из всех вместе взятых российских сериалов. Наташа совершает подлости, живет в свое эгоистичное удовольствие, не заботится ни о ком, однако во втором сезоне ей подкинули испытание любовью, которое она проходит в своем фирменном стиле.
Один из самых драйвовых сериалов сезона с Романом Евдокимовым и Эльдаром Калимулиным в главных ролях снят в необычной стилистике с использованием VHS-фильтров. Причем стилизованы только те сцены, которые посвящены девяностым и криминалу того времени. Бандитизм девяностых откликается и в наше время: потомки бандита и полицейского встречаются, чтобы вместе противостоять вышедшим из тюрьмы главарям группировок, уверенных, что у парней где-то спрятаны тонны золота.
У российского сериала в уходящем году вышел не только второй сезон, но и документальный фильм, героинями которого стали девушки, чьи жизненные истории нашли отражение в сериале. «Жизнь по вызову» — это проект о мире эскорта и о том, какую цену вольно или невольно платят его действующие лица. При довольно простой драматургии сериал цепляет яркостью истории, и поэтому «Жизнь по вызову» — один из самых популярных сериалов российских онлайн-кинотеатров. Например, в стриминговом сервисе KION эта картина собрала наибольшее количество просмотров.
Трогательная комедия с Ольгой Лерман снята по реальной истории Анны Смолиной, которая в 2017 году отправилась в велосипедное путешествие по России на полгода. Героиню Лерман тоже зовут Аня, она тонет в работе, чувствует себя не в своей тарелке, и измена парня совсем сбивает ее с толку. Настолько, что она бросает все дела, берет любимую таксу и отправляется на велике в долгую и опасную дорогу. Которая, впрочем, сулит ей и приятные сюрпризы.
Роман Михайлов — режиссер, который ворвался в кино и каждый год выдает по несколько премьер, привлекает своими ладно скроенными историями. И «Отпуск в октябре», и «Снег, сестра и росомаха» — именно такие фильмы. С Михайловым успели поработать Федор Лавров, Мария Мацель, Кирилл Полухин, Евгений Ткачук и другие звезды.