Какие фильмы посмотреть тюменцам в новогодние каникулы? Рассказываем

Трогательная комедия с Ольгой Лерман снята по реальной истории Анны Смолиной, которая в 2017 году отправилась в велосипедное путешествие по России на полгода. Героиню Лерман тоже зовут Аня, она тонет в работе, чувствует себя не в своей тарелке, и измена парня совсем сбивает ее с толку. Настолько, что она бросает все дела, берет любимую таксу и отправляется на велике в долгую и опасную дорогу. Которая, впрочем, сулит ей и приятные сюрпризы.