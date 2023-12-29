Как сварить рассыпчатый рис без слипания: советы бренд-шефа

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Он отметил в интервью Pravda.Ru, что самое простое и важное — это хорошо промыть рис перед варкой. Нужно промывать крупу не менее трех раз до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить лишний крахмал, который делает рис клейким.
При варке риса нужно использовать большое количество воды, как для приготовления пасты или макарон. Варить рис до готовности, без переваривания, и после этого сразу откинуть на дуршлаг и заправить его по своему вкусу.
Бренд-шеф не советует промывать рис после варки, так как это может изменить его вкус и консистенцию. Можно немного не доварить рис, как делают с пастой.