Как сварить рассыпчатый рис без слипания: советы бренд-шефа

Он отметил в интервью Pravda.Ru, что самое простое и важное — это хорошо промыть рис перед варкой. Нужно промывать крупу не менее трех раз до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить лишний крахмал, который делает рис клейким.