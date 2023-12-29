nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Как сварить рассыпчатый рис без слипания: советы бренд-шефа

29 декабря 2023, 11:45
Часто при готовке риса зерна слипаются, даже опытные хозяйки не всегда справляются с этой задачей. Бренд-шеф сети ГорбуфетЫ Рустам Даутов поделился своими секретами, как избежать слипания риса.

Он отметил в интервью Pravda.Ru, что самое простое и важное — это хорошо промыть рис перед варкой. Нужно промывать крупу не менее трех раз до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Это поможет удалить лишний крахмал, который делает рис клейким.

При варке риса нужно использовать большое количество воды, как для приготовления пасты или макарон. Варить рис до готовности, без переваривания, и после этого сразу откинуть на дуршлаг и заправить его по своему вкусу.

Бренд-шеф не советует промывать рис после варки, так как это может изменить его вкус и консистенцию. Можно немного не доварить рис, как делают с пастой.

Подпишитесь
Предновогоднее чудо: еще один тюменец стал победителем многомиллионной лотереи
Сегодня, 05:22
В Тюмени увеличат размер пособия по безработице. Кто получит максимальные выплаты?
Сегодня, 04:43
Тест «Привет, 2024!»: знаете ли вы как нужно встречать год Дракона?
Сегодня, 07:48
График выплат пенсий и пособий в январе 2024 года в Тюменской области
Сегодня, 11:22
В Тюмени начали строить первый арендный дом
Сегодня, 07:50
Арбитражи декабря: сговор с птицефабрикой, битва за ресторан и застройщик-банкрот
Сегодня, 09:31