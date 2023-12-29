Итоги дня в Тюмени: снегопады, очереди на ПВЗ, уволилась директор депкультуры

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
С начала декабря в Тюмени выпало 42,4 мм осадков — это 151% от месячной нормы. Только за последние сутки снежный покров в региональной столице вырос на 10-15 сантиметров.
В связи с обильными снегопадами муниципальные службы работают в круглосуточном режиме. Тем не менее жители Тюмени в социальных сетях высказывают недовольство качеством снегоуборочных работ.
Скандал из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой повысил интерес тюменцев к концерту Лолиты. Выступление артистки в местной филармонии должно пройти 25 марта. Все ли пройдет по плану пока непонятно, так как тюменские активисты требуют его отменить. По их мнению, певица скомпрометировала себя, придя в гости на пати в Мутабор.
«Официальной информации об отменен выступления Лолиты нет. Спрос на билеты увеличился. Также нет возврата билетов», — сообщили 72.RU в Margarita Art.
Настоящий коллапс из-за предпраздничного ажиотажа возник на одном из пунктов Wildberries в Тюмени. Клиенты маркетплейса не могут забрать свои заказы по нескольку дней.
Людей так много, что они вынуждены дожидаться своей очереди на улице. При этом руководство пвз никаких мер не принимает, чтобы наладить выдачу товаров, зато обещает вызвать полицию на возмущенных клиентов.
Жители дома №148/корп.3 по улице Широтная в Тюмени полностью погасили долг своего соседа — пенсионера за электричество. Из-за долга по счетам в сумме 34 тысячи, УК отключила от электроснабжения квартиру, в которой мужчина проживает вместе с сыном.
Как оказалось, огромную сумму по неоплаченным счетам ЖКУ накопил родственник пенсионера, который является собственником жилья.
«26 декабря мы узнали, что у нашего соседа Владимира Фомича за неуплату отключили электричество. Он пожилой человек, бывший узник концлагеря, еще и сломал недавно ногу, ходит на костылях. Оказалось, долг за квартиру перед управляющей компанией составляет почти 34 тысячи рублей. Мы с соседями решили помочь и собрали сумму, оплатили счет», — пояснила одна из жительниц МКД.
На сегодня проблема со светом в квартире, где проживает пенсионер, решена. Но не за горами другая — сын пенсионера оказывается должен еще большую сумму за другой ресурс- это более 50 тысяч рублей.
Директор департамента культуры и туризму Тобольска Анастасия Ионина объявила о своем уходе с занимаемой должности. О причине ее увольнения пока не известно, равно как и о ее планах на будущее.
Неделей ранее Анастасии Иониной пришлось объясняться из-за ЧП в тобольском ДК «Синтез», где один из мальчиков пробрался на техэтаж и провалился сквозь пол помещения, рухнув буквально под ноги гостям новогоднего утренника.