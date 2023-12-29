Итоги дня в Тюмени: снегопады, очереди на ПВЗ, уволилась директор депкультуры

Скандал из-за «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой повысил интерес тюменцев к концерту Лолиты. Выступление артистки в местной филармонии должно пройти 25 марта. Все ли пройдет по плану пока непонятно, так как тюменские активисты требуют его отменить. По их мнению, певица скомпрометировала себя, придя в гости на пати в Мутабор.