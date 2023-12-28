Замеченной на «голой» вечеринке звезде разрешат выступить в тюменской филармонии

Posted Сегодня, 02:36
Published Сегодня, 02:36
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
О том, что Лолите не откажут в проведении концерта, рассказали РБК Тюмень представители филармонии. По их словам, отмена возможна только по официальному письму, но оно пока не поступало.
На днях певица рассказала, что столкнулась с отменой своих концертов после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Лолита выступит в Тюмени 25 марта в рамках тура по стране. Билеты по-прежнему в продаже, самый дешевый — три тысячи рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что на скандальной вечеринке заметили и тюменскую телеведущую Алену Водонаеву. Мероприятие вызвало возмущение у россиян.