nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:36

Published Сегодня, 02:36

Modified Сегодня, 02:38

Updated Сегодня, 02:38

Тюменская филармония не отменит концерт знаменитости из-за «голой» вечеринки

Замеченной на «голой» вечеринке звезде разрешат выступить в тюменской филармонии

28 декабря 2023, 02:36
Фото: 1MI

Тюменская филармония не отменит концерт знаменитости из-за «голой» вечеринки

По всей России массово отменяются концерты звезд, посетивших скандальную «голую» вечеринку в «Мутаборе». Однако тюменская филармония решила действовать вопреки намеченной тенденции.

О том, что Лолите не откажут в проведении концерта, рассказали РБК Тюмень представители филармонии. По их словам, отмена возможна только по официальному письму, но оно пока не поступало.

На днях певица рассказала, что столкнулась с отменой своих концертов после «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Лолита выступит в Тюмени 25 марта в рамках тура по стране. Билеты по-прежнему в продаже, самый дешевый — три тысячи рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что на скандальной вечеринке заметили и тюменскую телеведущую Алену Водонаеву. Мероприятие вызвало возмущение у россиян.

Известный шансонье весной выступит на тюменской сцене
Узнать подробнее
Читайте также:
Известный рэпер намерен судиться с тюменским клубом из-за отмены концертаВ Тюмени состоится перенесенный концерт знаменитого артистаТюменцы раскупили почти все билеты на концерт знаменитой певицы
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Скандалы#Концерты#Филармония#Тюменская филармония#Звезда#Знаменитости#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«-282 сантиметра»: почему Тура рекордно обмелела за 2023 год
Вчера, 07:36
«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
Вчера, 01:00
Бизнес на живом: тюменцы сдают в аренду рыбу и своих котов
Вчера, 09:40
«Обойдемся без бантиков»: тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков
Вчера, 09:10
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Вчера, 04:21
Тюменцы поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
Вчера, 05:25