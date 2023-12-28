В Тюменской области выросла смертность среди младенцев

Напомним, о росте младенческой смертности в Тюменской области говорилось и ранее. Так, в первой половине 2023 года в регионе скончался 21 младенец. Статистика учитывает все случаи мертворождения и ранней младенческой смертности — это самые частые причины. На втором месте — врожденные аномалии.