nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Тюменской области выросла смертность среди младенцев

В Тюменской области выросла смертность среди младенцев

28 декабря 2023, 12:58
Фото: 1MI
Младенческая смертность в Тюменской области за год выросла на 11,3%. Это самый большой показатель в Уральском федеральном округе.

Об этом сегодня написал «Ура.ру» со ссылкой на данные Росстата за периоды январь–октябрь 2022 и 2023 годов.

«Младенческая смертность за январь–октябрь 2023 года. Тюменская область: 59 детей. За аналогичный период 2022 года — 53. Рост 11,3%», — указано в отчете аналитиков.

Тюменская область показала рост показателя и в расчете умерших на одну тысячу новорожденных. В этом случае увеличение составило 14,3%.

Тем временем в других регионах УрФО в 2023 году процент умерших младенцев оказался меньше, чем в прошлогоднем периоде.

Однако департамент здравоохранения Тюменской области назвал другие цифры. На запрос издания в ведомстве ответили, что статистика Росстата охватывает не весь год, соответственно их данные отличаются.

«Показатель в Тюменской области за 2023 год в целом составил 3,5. Это ниже регионального показателя 2022 года, и меньше тех, что зафиксированы за год по России (4,2) и УрФО (3,8)», — отметили в депздраве ТО.

Напомним, о росте младенческой смертности в Тюменской области говорилось и ранее. Так, в первой половине 2023 года в регионе скончался 21 младенец. Статистика учитывает все случаи мертворождения и ранней младенческой смертности — это самые частые причины. На втором месте — врожденные аномалии.

Тюменские врачи запретили матери навещать дочь, впавшую в кому после родов
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тобольске из-за неопытного водителя пострадал двухмесячный ребенокБеатрис и Фадей: тюменский ЗАГС назвал редкие и популярные в этом году имена детей«Кормил ребенка грудью»: тюменского блогера взяли на контроль органы опеки
#Общество#Ирина Швецова#Младенцы#Младенческая смертность
Подпишитесь
Президент Путин пообещал приехать в Тюмень в 2024 году
Сегодня, 04:23
В Новый год без отравления: тюменцам назвали основные правила сервировки стола
Сегодня, 07:24
«Они безумные!»: тюменский таксист рассказал о работе в преддверии Нового года
Сегодня, 07:21
Замеченной на «голой» вечеринке звезде разрешат выступить в тюменской филармонии
Сегодня, 02:36
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Вчера, 04:21
«У них нет желания брать оружие в руки»: тюменские призывники не хотят идти в армию
Сегодня, 06:33