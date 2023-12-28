В Тюменской области выросла смертность среди младенцев

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Об этом сегодня написал «Ура.ру» со ссылкой на данные Росстата за периоды январь–октябрь 2022 и 2023 годов.
«Младенческая смертность за январь–октябрь 2023 года. Тюменская область: 59 детей. За аналогичный период 2022 года — 53. Рост 11,3%», — указано в отчете аналитиков.
Тюменская область показала рост показателя и в расчете умерших на одну тысячу новорожденных. В этом случае увеличение составило 14,3%.
Тем временем в других регионах УрФО в 2023 году процент умерших младенцев оказался меньше, чем в прошлогоднем периоде.
Однако департамент здравоохранения Тюменской области назвал другие цифры. На запрос издания в ведомстве ответили, что статистика Росстата охватывает не весь год, соответственно их данные отличаются.
«Показатель в Тюменской области за 2023 год в целом составил 3,5. Это ниже регионального показателя 2022 года, и меньше тех, что зафиксированы за год по России (4,2) и УрФО (3,8)», — отметили в депздраве ТО.
Напомним, о росте младенческой смертности в Тюменской области говорилось и ранее. Так, в первой половине 2023 года в регионе скончался 21 младенец. Статистика учитывает все случаи мертворождения и ранней младенческой смертности — это самые частые причины. На втором месте — врожденные аномалии.