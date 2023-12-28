В тюменских педагогических колледжах увеличат количество мест

Posted Сегодня, 02:15
Published Сегодня, 02:15
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Updated Сегодня, 02:17
В 2023 году после прохождения обучения в Центре опережающей профессиональной подготовки статус «наставника» получили 293 тюменца, сообщил глава региона в своем Телеграм-канале.
«Значение хорошего учителя, наставника в жизни любого из нас невозможно переоценить. Ведь качественное образование и воспитание — не только основа личного успеха, но и залог дальнейшего развития государства и общества», — отметил Моор.
Поэтому, утверждает губернатор, было решено до 2026 года в два раза увеличить количество мест в педагогических колледжах Тюменской области.
Ранее «Наш город» писал, что до 2027 года в регионе появятся около 20 образовательных учреждений. В их числе школы, детские сады и школа искусств.