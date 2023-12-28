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В педагогических колледжах Тюменской области увеличат количество мест

В тюменских педагогических колледжах увеличат количество мест

28 декабря 2023, 02:15
Фото: Midjourney

В педагогических колледжах Тюменской области увеличат количество мест

О таком решении заявил губернатор Александр Моор после заседания Госсовета, посвященного Году педагога и наставника. Владимир Путин отметил, что страна нуждается в квалифицированных кадрах.

В 2023 году после прохождения обучения в Центре опережающей профессиональной подготовки статус «наставника» получили 293 тюменца, сообщил глава региона в своем Телеграм-канале.

«Значение хорошего учителя, наставника в жизни любого из нас невозможно переоценить. Ведь качественное образование и воспитание — не только основа личного успеха, но и залог дальнейшего развития государства и общества», — отметил Моор.

Поэтому, утверждает губернатор, было решено до 2026 года в два раза увеличить количество мест в педагогических колледжах Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что до 2027 года в регионе появятся около 20 образовательных учреждений. В их числе школы, детские сады и школа искусств.

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