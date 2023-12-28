В Тюмени в ДТП на улице Дружба получила травму головы 9-летняя девочка

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Машины столкнулись в районе дома 126 по улице Дружба.
«Предварительно, 24-летний водитель „Киа“ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с „Ладой“. В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка отечественного авто, девочка находилась на заднем сиденье, в специальном удерживающем устройстве, у нее травма головы», — сказано в сообщении.
Все обстоятельства происшествия будут установлены во время проверки.
Днем ранее в Тюменском районе в ДТП пострадал подросток. Школьник попал под колеса автомобиля, когда перебегал дорогу в неположенном месте.