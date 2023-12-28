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Published Сегодня, 14:15

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

В Тюмени в ДТП на улице Дружба получила травму головы 9-летняя девочка

В Тюмени в ДТП на улице Дружба получила травму головы 9-летняя девочка

28 декабря 2023, 14:15
Фото: 1MI
Сегодня, 28 декабря, в Тюмени произошло ДТП с участием двух автомобилей — «Киа» и «Лады». В аварии пострадала 9-летняя девочка, передает пресс-служба областного управления ГИБДД.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

Машины столкнулись в районе дома 126 по улице Дружба.

«Предварительно, 24-летний водитель „Киа“ не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с „Ладой“. В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка отечественного авто, девочка находилась на заднем сиденье, в специальном удерживающем устройстве, у нее травма головы», — сказано в сообщении.
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

Все обстоятельства происшествия будут установлены во время проверки.

Днем ранее в Тюменском районе в ДТП пострадал подросток. Школьник попал под колеса автомобиля, когда перебегал дорогу в неположенном месте.

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