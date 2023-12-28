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Updated Сегодня, 08:13

В России появился отечественный препарат для диабетиков

В России появился отечественный препарат для диабетиков

28 декабря 2023, 08:13
Фото: 1MI
Ежегодно в Российской Федерации от диабета умирают 43 000 человек. Это данные по тем, кто состоит на учёте. Диабет в нашей стране приобрел статус «неинфекционной пандемии».

На проведённом в редакции издания «Аргументы и факты» круглом столе озвучили статистику по заболеваемости диабетом: ежегодно в РФ фиксируется примерно 240 000 новых случаев. Подавляющее большинство заболевших — до 90% — имеют лишний вес.

Людям с избыточным весом специалисты рекомендуют прием препаратов на основе семаглутида. Они снижают уровень сахара в крови и уменьшают вес. Один из них — «Оземпик», разработанный датской компанией Novo Nordisk. К сожалению, эта компания присоединилась к санкциям и уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок препарата в Россию, пишет newizv.ru.

Чтобы поддержать диабетиков, в РФ разработали собственный семаглутид под торговым названием «Квинсента». При этом отечественный препарат не является аналогом датского. Западное лекарство делается на основе микробиологического синтеза (с помощью микроорганизмов), а российский семаглутид — результат химического синтеза.

Директор по новым продуктам компании «Промомед» Кира Заславская отметила, что химические реакции исключают ошибки в финальной формуле. При этом вещество, которое получено химическим путём, можно проанализировать с помощью современного оборудования.

Все исследования, необходимые для подтверждения качества и безопасности лекарства, проведены. Разработчики уже получили регистрационное удостоверение.

По словам завкафедрой эндокринологии РНИМУ им. Пирогова, профессора Татьяны Демидовой, появление доступности препаратов нового класса — аналогов ГПП-1 — весомое событие. Оно имеет важное значение для тех, кто страдает ожирением и диабетом.

Отмечается работа Правительства РФ по стимулированию научной деятельности по созданию новых препаратов. Премьер Мишустин подписал постановление о субсидировании научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для разработки отечественных лекарств, которые могут стать полноценной заменой импортным препаратам, находящимся под действием зарубежных патентов. Проще говоря, импортозамещение в фарминдустрии реально, и оно даёт хорошие результаты.

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