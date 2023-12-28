В России появился отечественный препарат для диабетиков

Людям с избыточным весом специалисты рекомендуют прием препаратов на основе семаглутида. Они снижают уровень сахара в крови и уменьшают вес. Один из них — «Оземпик», разработанный датской компанией Novo Nordisk. К сожалению, эта компания присоединилась к санкциям и уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок препарата в Россию, пишет newizv.ru.