Александр Моор исполнил мечты троих тюменских ребят с «Ёлки желаний»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
Первая открытка, которую вытянул Александр Моор — от Андрея из Исетского района. Мальчик мечтает получить на Новый год горный велосипед.
Вторая — от 8-летней тюменки Ульяны. Ей губернатор подарит набор бисера. Третья — от Дарьи из Краснодона. Ее желание — беговая дорожка.
«Очень приятно исполнять желания ребят — скоро они получат свои подарки. Мечтайте всегда! У вас все получится. Счастья, удачи и здоровья в новом 2024 году!», — поздравил ребят глава Тюменской области.
Днем ранее Александр Моор сообщил о том, что поставил свою подпись в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина. Напомним, очередные выборы главы государства запланированы на март следующего года.