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Published Сегодня, 11:24

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Updated Сегодня, 11:38

Александр Моор исполнил мечты троих тюменских ребят с «Ёлки желаний»

Александр Моор исполнил мечты троих тюменских ребят с «Ёлки желаний»

28 декабря 2023, 11:24
Фото: Информцентр правительства ТО
Губернатор Тюменской области принял участие в акции «Елка желаний». Глава региона взялся исполнить мечты троих ребят — из Исетского района, Тюмени и Краснодона.

Первая открытка, которую вытянул Александр Моор — от Андрея из Исетского района. Мальчик мечтает получить на Новый год горный велосипед.

Вторая — от 8-летней тюменки Ульяны. Ей губернатор подарит набор бисера. Третья — от Дарьи из Краснодона. Ее желание — беговая дорожка.

«Очень приятно исполнять желания ребят — скоро они получат свои подарки. Мечтайте всегда! У вас все получится. Счастья, удачи и здоровья в новом 2024 году!», — поздравил ребят глава Тюменской области.

Днем ранее Александр Моор сообщил о том, что поставил свою подпись в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина. Напомним, очередные выборы главы государства запланированы на март следующего года.

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