nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:47

Published Сегодня, 08:47

Modified Сегодня, 08:49

Updated Сегодня, 08:49

В Тюменской области задержали производителей поддельного алкоголя

Во все тяжкие: в Тюменской области задержали производителей «паленого» алкоголя

27 декабря 2023, 08:47
Фото: 1MI

В Тюменской области задержали производителей поддельного алкоголя

Количество бутылок, изъятых у подпольных бизнесменов, исчисляется десятками тысяч. В деле были замешаны граждане среднеазиатского государства.

У каждого участника криминального бизнеса была своя роль: трое решали организационные вопросы, один отвечал за доставку продукции. Группировка действовала под руководством жителя Нижневартовска.

«Предварительно установлено, что житель Нижневартовска привлек для противоправной деятельности троих соучастников. Двое граждан среднеазиатского государства кустарным способом изготавливали алкогольные напитки. Еще один сообщник должен был за денежное вознаграждение доставить нелегальную продукцию в город Ставрополь», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк «МВД Медиа».
У тюменцев в этом году изъяли более 1.5 тысячи единиц оружия
Узнать подробнее

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» полицейские остановили работу подпольного цеха и задержали всех участников группировки.

Были изъяты более 19 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости без маркировок, около двух тысяч литров этилового спирта, оборудование и тара.

Следователем МО МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее «Наш город» рассказал, сколько нелегального товара было изъято за этот год. Тюменские таможенники составили свой рейтинг изъятых подделок.

Читайте также:
У примерного семьянина из Тобольска изъяли автомобиль за «пьяное» вождениеВ Тюмени оперативники изъяли семь тысяч бутылок паленой водкиСуд конфисковал у тюменца 2,5 млн рублей, которые он пытался перевезти за рубеж
#Общество#Происшествия#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Задержание#Конфискат#Подделки#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«-282 сантиметра»: почему Тура рекордно обмелела за 2023 год
Сегодня, 07:36
«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
Сегодня, 01:00
Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика
Вчера, 07:10
Пробивает как никогда: тюменцам объяснили, почему зимой хочется больше есть
Вчера, 09:36
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Сегодня, 04:21
Тюменцы поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
Сегодня, 05:25