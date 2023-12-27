Во все тяжкие: в Тюменской области задержали производителей «паленого» алкоголя

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
У каждого участника криминального бизнеса была своя роль: трое решали организационные вопросы, один отвечал за доставку продукции. Группировка действовала под руководством жителя Нижневартовска.
«Предварительно установлено, что житель Нижневартовска привлек для противоправной деятельности троих соучастников. Двое граждан среднеазиатского государства кустарным способом изготавливали алкогольные напитки. Еще один сообщник должен был за денежное вознаграждение доставить нелегальную продукцию в город Ставрополь», — цитирует официального представителя МВД России Ирину Волк «МВД Медиа».
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Алкоголь» полицейские остановили работу подпольного цеха и задержали всех участников группировки.
Были изъяты более 19 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости без маркировок, около двух тысяч литров этилового спирта, оборудование и тара.
Следователем МО МВД России «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее «Наш город» рассказал, сколько нелегального товара было изъято за этот год. Тюменские таможенники составили свой рейтинг изъятых подделок.