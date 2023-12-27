В Тюменской области в ДТП с двумя иномарками пострадала 6-летняя девочка

В Тобольском районе на 204 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись и «улетели» в кювет две иномарки — «Ниссан Ноут» и «Пежо 308». В ДТП пострадали три человека, в том числе 6-летняя девочка, которую перевозили без детского кресла, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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