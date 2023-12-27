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В Тюменской области в ДТП с двумя иномарками пострадала 6-летняя девочка

В Тюменской области в ДТП с двумя иномарками пострадала 6-летняя девочка

27 декабря 2023, 11:17
Фото: 1MI
В Тобольском районе на 204 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись и «улетели» в кювет две иномарки — «Ниссан Ноут» и «Пежо 308». В ДТП пострадали три человека, в том числе 6-летняя девочка, которую перевозили без детского кресла, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД Тюменской области/телеграм

По предварительной версии, на затяжном повороте 39-летняя водитель «Ниссана» при обгоне выехала на встречку, где и произошло столкновение с другим авто.

«В результате ДТП пострадала семья из Тобольска — 45-летний водитель „Пежо“, его 41-летняя жена и 6-летняя дочь, которая перевозилась без использования детского удерживающего устройства», — отметили в ведомстве.

Пострадавшая семья госпитализирована в больницу Тобольска.

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#Происшествия#Ирина Швецова#ДТП#Жертвы ДТП
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