В Тюменской области в ДТП с двумя иномарками пострадала 6-летняя девочка

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
По предварительной версии, на затяжном повороте 39-летняя водитель «Ниссана» при обгоне выехала на встречку, где и произошло столкновение с другим авто.
«В результате ДТП пострадала семья из Тобольска — 45-летний водитель „Пежо“, его 41-летняя жена и 6-летняя дочь, которая перевозилась без использования детского удерживающего устройства», — отметили в ведомстве.
Пострадавшая семья госпитализирована в больницу Тобольска.