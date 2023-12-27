В Тюмени построят спорткомплекс с ледовой ареной

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
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Updated Сегодня, 08:00
По данным департамента физической культуры и спорта, строительство спортивного комплекса с ледовой ареной будет вестись за счет инвесторов в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства.
Информации о том, когда начнутся работы по строительству пока нет.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюмени начнет работу крытый каток на улице Народной. На сегодняшний день работы по его возведению вышли на финишный этап. Общая площадь здания крытого катка составляет более 4 тысяч квадратных метров. На строительство катка было потрачено более 430 миллионов рублей.