В Тюмени построят спорткомплекс с ледовой ареной

Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюмени начнет работу крытый каток на улице Народной. На сегодняшний день работы по его возведению вышли на финишный этап. Общая площадь здания крытого катка составляет более 4 тысяч квадратных метров. На строительство катка было потрачено более 430 миллионов рублей.