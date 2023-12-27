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В Тюмени построят спорткомплекс с ледовой ареной

В Тюмени построят спорткомплекс с ледовой ареной

27 декабря 2023, 07:58
Фото: 1MI
В Тюмени возведут новый спортивно-концертный комплекс с ледовой ареной. Вместимость объекта составит 10 тысяч человек. В настоящее время идет поиск подходящего земельного участка.

По данным департамента физической культуры и спорта, строительство спортивного комплекса с ледовой ареной будет вестись за счет инвесторов в рамках применения механизмов государственного-частного партнерства.

Информации о том, когда начнутся работы по строительству пока нет.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2024 году в Тюмени начнет работу крытый каток на улице Народной. На сегодняшний день работы по его возведению вышли на финишный этап. Общая площадь здания крытого катка составляет более 4 тысяч квадратных метров. На строительство катка было потрачено более 430 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Спортивные центры#Ледовый дворец спорта
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